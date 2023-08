Пловдивски музикални възпитаници отбелязват 100 години от рождението на Добрин Петков

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Нели Попова-Коева - директор на Националното училище за музикално и танцово изкуство "Добрин Петков" в Пловдив, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Тази година се навършват 100 години от рождението на Добрин Петков. Роден на 24 август 1923 г. и превърнал се в диригент-легенда, той оставя дълготраен отпечатък върху историята на филхармониите в Русе, София и Пловдив. Маестро Петков издига нивото на българската музикална сцена на европейско равнище и е вдъхновение за бъдещите музиканти.

От 1945 г. до днес Националното училище за музикално и танцово изкуство /НУМТИ/ в Пловдив обучава на високо музикално майсторство поколения талантливи ученици. От 1995 г. в памет на великия български диригент Добрин Петков училището носи неговото име. Всяко изпълнение на учениците е израз на почит към неговото изключително музикално наследство.

Снимка: НУМТИ- Пловдив

На рождената дата на Маестро Добрин Петков, 24 август, в НУМТИ- Пловдив ще се проведе концерт на талантливите му следовници. Събитието е от 18.00ч. в концертната зала "Добрин Петков", а входът е свободен.

В концерта ще вземат участие възпитаници на училището от различни випуски, носители на наградата "Добрин Петков": Борис Петков - пиано, Теодора Атанасова - виолончело, Невена Атанасова - флейта, Кристина Юмерска - валдхорна и Димитър Панайотов - тромпет. Клавирният акомпанимент ще бъде на Марияна Колева, Петър Дюлгеров и Лиа Зънзова. В програмата ще прозвучат произведения от Шуман /Адажио и Алегро Op. 70/, Шопен /Балада № 1 Op. 23 g moll/, Чайковски /Ария на Ленски от оп. „Евгений Онегин”, обраб. за флейта и пиано Гай Браунстийн/, Арутюнян /Концерт за тромпет As dur/, Христосков /Фантазия за соло виолончело Op. 15/, Б. Петков /Етюд Op. 2 № 1 C dur „Триумфален"/.