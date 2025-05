Площад „Славейков” става градска читалня за мултижанровия фестивал “Да поЧетем 24 май"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто под главната снимка в звуковия файл на Георги Митов-Геми със Симона Василева от организационния екип на събитието!

Читалня на открито, ретро трамвай с детски приказки, aудиокниги, срещи с любими автори и интерактивно 3D мапинг шоу на фасадата на Столична библиотека са само част от активностите в програмата на мултижанровия фестивал “Да поЧетем” 24 май на площад „Славейков”. За петото юбилейно издание на инициативата, литературният център на столицата отново ще се превърне в жив символ на словото, книгите и културната памет на София с богата културна програма, посветена на любовта към четенето, българската литература и съвременната култура. Юбилейната тема на фестивала е „Голямата читалня” и трансформира площада в място за четене на открито, размяна на книги и учебници, срещи с любими автори, слушане не аудиокниги и различни начини да празнуваме българската литература, писменост и слово. Литературният фестивал “Да поЧетем” е част от Календара за културни събития на Столична община.

През целия ден, от 11:00 до 18:00 ч., посетителите могат да донесат и разменят свои книги и учебници в специално обособен кът пред Столична библиотека, както и да се сдобият с ново произведение от известни български издателства. Посетителите, които все още нямат читателски карти за Столична библиотека ще могат да получат такава безплатно на изнесено гише. Специално за празника на площада ще се завърнат някои от емблематичните антикварни търговци на книги със специална селекция от най-интересните четива, устояли на времето. В духа на “Голяма читалня”, за посетителите ще бъдат разположени различни зони за отдих и четене, както и аудиоточки за класическа и съвременна литература от аудио библиотеката на Storytel. За най-малките читатели ще има творческа зона с образователни игри за буквите и символите на София от #soSofia. Заедно с Visit Sofia организаторите готвят и друга атракция за децата – безплатна разходка с ретро трамвай на приказкитe, със специална селекция детски аудиокниги от Storytel. Специалният маршрут на ретро мотрисата е от „Централна гара” до площад „Журналист” от 15:00 до 18:00 ч. , със спирка на площад „Славейков“, а от 18:00 до 17:00 ч. Виктор Топалов от “Бохемска София” ще разказва в движение интересни истории за българските творци с начална спирка “Централни хали”.

От 16:00 ч., фестивалът „Да поЧетем” предлага и богата програма от срещи с любими български автори и други емоционални изненади. На празничната сцена ще се качат любими съвременни писатели, които ще зарадват посетителите с литературни четения, истории и автографи. Мила Попнеделева-Генова, Иван Ланджев, Мария Пеева-Мама Нинджа, Васил Попов, Ралица Найденова, Михаил Стоянов, поетите от инициативата на Столична библиотека “Млада метафора” , и други ще очакват своите почитатели на площада.

Празнична музикална програма готвят младите таланти от творчески инкубатор „Зорница” със специално подбрани за празника български произведения. Кулминацията на празничния ден е в 21:00 ч., когато любимите книги ще оживеят на фасадата на Столична библиотека с тематичен интерактивен 3D мапинг от Еlektick.me с участието на публика и посетители.

За пета поредна година инициативата “Да поЧетем” се утвърждава като съвременен мултижанров културен празник на българската книжовност и напомня за символичната връзка на Площад „Славейков” с литературата, книгите и културния живот на столицата. Проектът има за цел да направи българската литература по-достъпна и атрактивна, превръщайки културното наследство на столицата в живо преживяване. Събитието се провежда по инициатива на #soSofia, Imp-Аct Agency, Storytel и Столична библиотека, като част от Календара на културните събития на Столична община за любимия културен празник на България.

