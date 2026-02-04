Плевенска филхармония Ви кани на концерт, част от сезон 2025/2026 "Росен Гергов & синове"

В програмата ще чуете:

Лудвиг ван Бетовен - Концерт за пиано и оркестър, солист Лео Гергов

Дмитрий Шостакович - Концерт за виолончело и оркестър, солист Рей Гергов

Йоханес Брамс - Концерт за цигулка и оркестър, солист Кай Гергов

Диригентът Росен Гергов (1981) печели широко международно признание, както за изявите си на концертния подиум, така и на оперната сцена, с репертоар от Моцарт до творби от нашето съвремие.

Заемал поста главен диригент на Симфоничния оркестър на Българското национално радио (2016 – 2017), той продължава силната си връзка с българските оркестри и оперни театри като гост-диригент на Софийската филхармония и Софийската опера, Врачанската филхармония, Държавна опера – Варна, Плевенската филхармония, Държавна опера – Русе.

Акценти от последните сезони на Гергов включват полусценично изпълнение на операта „Кармен” от Бизе с Филхармоничния оркестър на Малайзия; гастролите в „Театро Комунале” – Болцано, където дирижира две опери на Матео Франческини (световната премиера на „Дориан Грей” и „Алиса”); новата постановка на „Летящият холандец” в Софийската опера. Със своите трима синове, вече признати солисти: цигуларят Кай Гергов, виолончелистът Рей Гергов и пианистът Лео Гергов концертират заедно с Плевенската филхармония (тази година участват в Международния фестивал „Софийски музикални седмици”) и с оркестъра на Държавна опера – Варна.

Росен Гергов активно работи в Япония с редица оркестри като Tokyo New City Orchestra, Филхармоничния и Симфоничния оркестър на Токио, Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra, Симфоничните оркестри на Осака, Киото, Хирошима и Сапоро, Yomiuri Nippon Symphony Orchestra – Осака, Филхармонията на Нагоя. Дирижирал е също Китайския национален симфоничен оркестър и Симфоничния оркестър на Съчуан.

В цяла Европа той е свирил с Бамбергските симфоници, Германски симфоничен оркестър – Берлин, Люксембургската филхармония, Националния оркестър на Монпелие, Симфоничния оркестър на Астурия, Шотландския камерен оркестър, SWR Symphonieorchester, Симфоничния оркестър и Шотландския симфоничен оркестър на Би Би Си, „Ансамбъл Модерн” и „Клангфорум” – Виена, Симфоничния оркестър на Оденсе, Виенския симфоничен оркестър, Полския национален радиооркестър – Катовице, Държавна филхармония „Падеревски”, Noord Nederlands Orkest и др.

Наред с традиционните заглавия, голяма роля в кариерата на Гергов на оперната сцена са интерпретациите му на съвременни творби. Той дебютира в „Театро Комунале” в Болцано в постановка на „Писано върху кожата“ от Джордж Бенджамин, а преди това – в Националния театър в Манхайм с нова продукция на „Басаридите“ от Ханс Вернер Хенце, след което дирижира представления на „Медея” от Керубини. Изявите му на оперния фестивал в Брегенц (Bregenzer Festspiele) включват „Тоска” от Пучини”, „Playing Away” от Бенедикт Мейсън и австрийската премиера на „Портретът” от Мечислав Вайнберг. В „Театро Росини” в Луго дирижира „Касандра” от Майкъл Джарел, в Opera North – Лийдс отново „Портретът” от Вайнберг, във виенската Фолксопер – „Прилепът“ от Йохан Щраус (син) и „Риголето“ от Верди, в театър Майнинген – „Травиата“ от Верди и „Сватбата на Фигаро“ от Моцарт, с „Клангфорум” – Виена представят „Кайзерът на Атлантида“ от Виктор Улман, със студенти от Консерваторията за музика и танц „Trinity Laban” в Лондон – „Орфей в ада” от Офенбах и др.

Росен Гергов завършва Националното музикално училище „Любомир Пипков” в София с пиано в класа на Милка Митева, учи и кларинет при Борислав Йоцов, взима уроци по дирижиране при Михаил Ангелов. Продължава специализацията си по дирижиране в Университета за музика и изящни изкуства във Виена при Леополд Хагер и при Сейджи Озава, който го кани на Музикалния фестивал в Тангълууд. След дипломирането си дирижира Симфоничния оркестър на Австрийското радио и телевизия. До 2009 г. е асистент-диригент на Tonkünstlerorchester – Долна Австрия.

Той е лауреат на първия Международен конкурс за диригенти „Евгений Светланов“ през 2007. Година по-късно е номиниран за награда „Грами“ за запис на произведения от Дейвид Чески със Симфоничния оркестър на NorrlandsOperan. Има записи за Би Би Си, Баварското радио, Австрийското радио и телевизия, БНР.