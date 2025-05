Плевенска филхармония гостува на МФ "Софийски музикални седмици" с концерта "Гергов и синове" в Зала "България"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с маестро Росен Гергов, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Плевенската филхармония отново е в афиша на престижния Международен фестивал "Софийски музикални седмици".

Концертът "Росен Гергов и синове", който музикалният институт представи в началото на тази година на плевенска сцена, на 28 май (сряда), от 19 часа, ще звучи в София, на сцената на величествената Зала "България".

В програмата:

В. А. Моцарт - Концерт за пиано и оркестър в ми бемол мажор KV 271 "Jeunehomme", солист Лео Гергов

Камий Сен-Санс - "Музата и поета" за цигулка, виолончело и оркестър в ми минор, оп. 132, солисти Кай и Рей Гергови

Макс Брух - "Кол Нидрей" за виолончело и оркестър, оп. 47, солист Рей Гергов

Ян Сибелиус - Концерт за цигулка и оркестър, ре минор, оп. 47, солист Кай Гергов

Музикалната фамилия Гергови живее във Виена, всички в семейството са музиканти, вкл. и майката, която свири на цигулка в оркестъра на Виенската филхармония. Различните инструменти, на които свирят тримата братя им предоставят възможност да се изявяват както като солисти, така и в камерно трио. И тримата свирят на пиано, в последствие Кай и Рей избират да изучават съответно цигулка и виолончело. В интервюта тримата музиканти споделят, че имат интерес и към други музикални инструменти, различни от тези, на които определено са виртуози, надраснали изключително много нивото на връстниците си, и с които вече са солисти на престижни сцени по света.

В афиша на 56-ти Международен фестивал "Софийски музикални седмици" те са едни от най-малките участници, селектирани за фестивалната програма наравно с музиканти с десетки години по-голям професионален и житейски стаж. Музикалната критика ги определя като изключително надарени таланти и им предвижда ярка световна кариера. На концерта в Зала "България" те ще бъдат солисти под диригентската палка на своя баща Росен Гергов с оркестъра на Плевенската филхармония. Концертмайстор на оркестъра е Чавдар Вълков. Директор на културния институт е Любомир Дяковски.

Билети на касата на Зала "България" и онлайн.

Деца до 6 г. възраст влизат с вход свободен.

Билети с отстъпка за учащи и пенсионери на касата на Зала "България".

****

РОСЕН ГЕРГОВ – диригент с международно признание, е лауреат на Първия международен конкурс за диригенти на името на Евгений Светланов, организиран от Филхармоничния оркестър на Люксембург (май 2007). Неговият запис на творби от Дейвид Чески със Симфоничния оркестър на „Норланд опера“ (Norrlandsoperan) е номиниран за наградите Грами през 2008 г.

Работил като асистент на световноизвестния диригент Сейджи Озава, Росен Гергов има внушителен опит в областта на операта – ръководи спектакли на фестивала в Брегенц – Австрия, Benedict Mason Playing Away, Wiener Volksoper, Meininger Theater, Националния театър в Бърно, операта във Варна, и др. Дирижира Симфоничния оркестър на Би Би Си и на Бамберг, Метрополитен оркестър в Токио, Виенските симфоници, Националния оркестър на Монпелие, Филхармоничния камерен оркестър на Киото, Ансамбъл „Оркестрал“ в Париж, Century оркестър Осака, оркестрите на Полското национално радио, Базел, Сапоро, Токио, Хирошима, Йена, Грац, Нагоя, Загребската филхармония, Симфоничния оркестър на БНР и др. Гергов има записи за Би Би Си, Баварското радио и ORF Австрия.

Лео Гергов (роден 2014) учи пиано при проф. Владимир Харин в Университета за музика и сценични изкуства във Виена, цигулка с майка си, а когато става на 9 години и дирижиране при баща си Росен Гергов. Вече има няколко призови награди от австрийския национален конкурс „Prima la Musica“, конкурса за пиано Amadeus-Mozartian в Бърно – Чехия, и VIII международен конкурс „Бела Барток“ през 2024 в Австрия, както и солови рецитали, изяви с оркестри и с „Трио Гергов“ с братята си Кай и Рей.

Рей Гергов (роден 2012) има колекция от първи награди от конкурсите „Prima la Musica“, „Густав Малер“, „Херан“, „Попер“, както и специалната награда на Загребския камерен оркестър от Международния конкурс „Антонио Янигро“. През 2020 дебютира в една от най-престижните концертни зали в света – „Карнеги хол“ в Ню Йорк, а след дебюта си с Плевенската филхармония свири със Загребския камерен оркестър, „Софийски солисти“,

Кай Гергов (роден 2010) започва да свири на пиано, след това и на цигулка. В продължение на няколко години свири на двата инструмента и печели много награди: специална за най-млад участник под възрастовата граница на конкурса за пиано Henle (2015), втора награда на същия конкурс; първа награда с отличие от „Prima la Musica“ както с пиано, така и с цигулка (2016, 2018 и 2019); втора награда с цигулка като най-млад участник от „Млади виртуози“ в София, първа и специалната награда за най-добра интерпретация на Барток в Грац – Австрия; първа награда на Международния конкурс за цигулка в Брюксел – Белгия. През 2021 Кай печели Голямата награда на Международния конкурс „Коциан“ – Чехия, а през 2023 – първа награда на Международния конкурс „Моцарт“ в Грузия, както и специалната награда на „International Cultural Federation 21st Century“. В творческата му биография са вписани концерти като солист на оркестър, солови рецитали или с „Трио Гергов“ в престижи зали, участия във фестивали, аудио и видеозаписи за ORF и БНР