Пласидо Доминго-син поднесе личен разказ за живот, любовта, тангото и завръщането преди спектакъла „Volver – Anima Tango"

По повод предстоящото национално турне на световноизвестния певец Пласидо Доминго-син и шоу-спектакъла „Volver – Anima Tango", на 19.02.25 г., в гр. София се състоя пресконференция. Заедно със своята съпруга - Силвия Бергамини, автор на текстовете към спектакъла и ко-режисьор съвместно с другата дама на сцената, Доминго сподели любопитни подробности около създаването на огненото шоу в присъствието на организатора Иван Кюркчиев и представителите на медиите.

Срещата с прекрасното семейство премина в приятелска и креативна атмосфера, с голям интерес и многобройни въпроси от музика до футбол, детство и любов, разочарования и изкуство. Разбира се, предимство имаше музикалната кариера на Доминго, но и аспекти от личния му живот и отношенията с баща му не липсваха. Домиго-младши с усмивка разказа какви са били детските му мечти и как е започнал творческия си път. Топъл и искрен разговор за любовта и музиката, който завърши с акапелно изпълнение на Доминго като поздрав към аудиторията.



Националното турне на спектакъла „Volver – Anima Tango" започва на 26.03. в Пловдив и ще е абсолютен дебют на Доминго-син на българска сцена в 7 от големите ни градове - Пловдив, София, Велико Търново, Габрово, Бургас, Варна и Русе.



Един зрелищен концерт-спектакъл - чувствено съчетание от музика, театър и танц. Многопластово шоу, което ще потопи зрителя в магията на огненото аржентинското танго и традиции, доставяйки силни емоции и наслада, чрез разказ, танц, музика и песни. Специално за българската публика,текстовете са преведени и адаптирани с глас на българската актриса Цветелина Баланова.



Доминго – син има мексикано-испански произход, роден е в Мексико Сити през 1965 г. Потопен от ранно детство в света на музиката, той развива неусетно страстта си към нея. Едва 8-годишен започва да пее оперни арии наизуст, а на 10 вече свири на пиано по слух, след което родителите му решават да го запишат на професионални уроци. Така младият Пласидо поема по пътя на музикалното изкуство. Постепенно се утвърждава като талантлив композитор и продуцент. Писал е песни за изпълнители като Майкъл Болтън, Рикардо Кочанте, Ванеса Уилямс, Сара Брайтман, Хосе Карерас, Лучано Павароти, Леона Мичъл, Даяна Рос, Алехандро Фернандес, Тони Бенет и Пласидо Доминго. Участва в албума „Amore Infinito", издаден през 2009 г., като изпълнителен продуцент, композитор и певец. Албумът включва стихове на папа Йоан Павел II, изпълнени от баща му - Пласидо Доминго и достига челната класация на списание „Billboard" за най-добри класически кросоувър албуми.



Самият Пласидо Доминго – син твърди, че неговата истинската професия е на композитор и продуцент, докато пеенето възприема като хоби, в което обаче се оказва не по-малко добър. „Един ден баща ми трябваше да научи някои песни, които аз композирах, и ме помоли да му ги запиша. Тогава аз ги записах и когато той чу гласа ми на записа, просто каза: „Защо не пееш поп или съвременна музика?". Винаги съм харесвал пеенето, но никога не съм учил за това. Просто пея по инстинкт и със сърцето си. " – споделя именитият творец.

Едва през 2010 г. Пласидо прави своя международен дебют като изпълнител, в сътрудничество с продуцента и носител на награда Грами - Хуан Кристобал Лосада. Двамата създават коледно EP, наречено „Songs for Christmas/Canciones de Navidad". То включва испанска адаптация на двамата на „My Grown-Up Christmas List" от Дейвид Фостър и Линда Томпсън, както и нова версия на пуерториканската коледна класика "Villancico Yaucano".



През 2012 г. излиза първия дългосвирещ албум на Пласидо Доминго - младши, който съдържа нови испански и английски версии на класически песни от 50-те и 60-те като „Bésame Mucho/Kiss Me Much", „Solamente Una Vez/You Belong To My Heart" и „Sabor A Mi/Be True". Той е класически кросоувър албум, съдържащ влияния на танго, суинг, биг бенд, ча-ча-ча и дори бачата.



През всичките тези години животът на твореца е белязан от множество заминавания и завръщания. След дълго пребиваване в САЩ, Пласидо осъзнава личната си нужда от това да се завърна към своите корените. Той пристига обратно в Испания - страната, на която принадлежат първите му детски спомени. Това неминуемо го тласка към нови творчески пориви, резултат от които е и шоуто Volver – Anima Tango". То се разпростира далеч отвъд границите на концерта, застъпвайки силно темата за завръщането. В емоционална атмосфера, съставена от сенки, цветове и спомени, лиричният глас на Доминго повежда публиката към тайното пътешествие. В него властват изразителната музика, огнените танци и дълбочината на думите. Те се преплитат в невероятна история, а емоцията от тези бурни преживявания дава нов импулс на главния герой. Тангото става екзистенциално значимо и негово постоянно състояние на ума. Той започва да гледа на всичко около себе си през тази нова призма: всичко се трансформира, всичко става „Танго" . Това уникално музикално и човешко пътуване, което преминава от Карлос Гардел до Астор Пиацола, дава нов облик на важни произведения, познати на широката публика.

Снимка: Spectaculis



Световната премиера на „Volver – Anima Tango" е в Рим на 20 май 2017 г. в Auditorium Parco della Musica. С нея Пласидо Доминго – син постига забележителен успех. Шоуто печели сърцата на зрителите и бързо получава признание и световен отзвук. Спектакълът идва и при нас, затова не пропускайте момента да се докоснете до магичното шоу и неотразимия Пласидо. Ето и пълната програма по дати: