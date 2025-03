Пласидо Доминго- младши преди турнето "Volver Anima Tango" в България:"Операта никога не ме е интересувала"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Пласидо Доминго- младши /дублаж: Павел Сотиров/, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Световноизвестният певец, композитор и продуцент Пласидо Доминго - младши, син на прочутия испански тенор, пристига за първи път в България, за да представи своето впечатляващо концертно шоу „Volver – Anima Tango”. Този зрелищен спектакъл ще потопи зрителите изцяло в атмосферата на аржентинското танго и традиции, сред експлозия от музика, театър и танц.

“Това е един красив проект, който бе създаден от моята партньорка в живота, а днес- моя съпруга Силвия. Тя заедно с нейната най-добра приятелка изградиха този спектакъл “Волвер”, защото съпругът на втората е и голям акордеонист и бандонеонист. Той е водач на формацията Буенос Айрес Секстет. Двете заедно написаха тази романтична история, в която включиха различни песни. Спектакълът бе показан за първи път през 2017г. в Парко дела Музика в Рим. Откъси от него съм изпълнявал в Полша със сопраното Личия Венгочевска, които въведохме в друг спектакъл, озаглавен “Танго паспорт”. Показвали сме “Volver” на много места и сега сме развълнувани да го представим на турнето ни в България в рамките на 7 концерта", сподели пред bTV Radio Пласидо Доминго- младши.

"Когато съм на една сцена с баща ми, връзката ни си остава лична. Хората трудно могат да си представят как два часа по-рано може да сме били на една маса, за да обядваме и да си разделим десерта или да гледаме заедно футболен мач в хотелската стая. Когато изляза на сцената, не виждам митът, артистът, а продължавам да виждам моят баща. Неговият чудовищен талант е безпрецедентен, но аз не мога да го гледам по друг начин не защото не искам, а защото това е баща ми. Ако не сме се разбрали, възможно е той да изпълни моят пасаж, а аз – неговият. Случвало се е аз да започна да пея негов текст, а той да го довърши. Понякога той е завършвал дадена фраза с повече въздух за разлика от мен, но това са рисковете на сцената. Важното е да предадем на публиката колко щастливи сме в този момент и да се радва, че виждат баща и син на едно място", разказва музикантът.

На въпрос "Кой ще продължи името на Пласидо Доминго в света на операта?", той е категоричен: "В операта няма да съм аз. Не изпълнявам опера, въпреки че ме очарова, но не съм я изучавал. Операта никога не ме е интересувала. Имам племенник, който се казва Пласидо и вече е на 15-16 години. Не знам какъв е гласът му и дали го вълнува операта. Други Пласидо Доминго няма засега след баща ми".

Припомняме ви, че спектакълът „Volver – Anima Tango” ще се проведе в 7 български града от 26 март до 1 април.

26.03.2025 г. – Пловдив, Комплекс С.И.Л.А.

27.03.2025 г. – София, Национален дворец на културата

28.03.2025 г. – Велико Търново, Дворец на културата и спорта „Васил Левски”

29.03.2025 г. – Габрово, Спортна зала „Орловец”

30.03.2025 г. – Бургас, Държавна опера

31.03.2025 г. – Варна, Дворец на културата и спорта

01.04.2025 г. – Русе, Зала „Арена”

Билети можете да намерите на касите на залите и в мрежата на Eventim: https://www.eventim.bg/bg/artist/volver--anima-tango--placido-domingo-jr-643/profile.html