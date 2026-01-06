Пласидо Доминго е новият артистичен директор на Академия Пучини

Фондацията на Фестивала Пучини назначи Пласидо Доминго за нов артистичен директор на Академия Пучини в Торе дел Лаго. Това е програмата за обучение, чрез която фондацията се стреми да насочва млади оперни певци по артистичен път, тясно свързан с репертоара и сценичната практика на Пучини. Решението бе взето няколко седмици след като институцията присъди на великия испански тенор и диригент наградата „Пучини“ за 2025 г. Новината излиза броени дни преди рождения ден на Доминго- 21 януари.

Снимка: EPA

Основана през 1995 г., Академия Пучини е създадена като пространство за директно предаване на музикални знания, предназначено за млади артисти, които вече са започнали кариерата си. Чрез изучаване на вокална техника, интерпретация, стил и драматургия, те се насърчават да изследват репертоара на Пучини. Тази програма съчетава теоретично и практическо обучение, майсторски класове, музикално творчество и възможност за участие във фестивални продукции.

Професорите на Академията през 2026 г. са Мария Пиа Йоната и Грегори Кунде.