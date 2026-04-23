Пламен Цветанов представя "Диалози с музиката"

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Пламен Цветанов, разположено в звуковия файл под главната снимка!

На 25 април от 19.00 часа в зала „Музикална“ на Централния военен клуб в София докторантът на ИГ „Музикална култура и информация“ към ИИИзк – БАН Пламен Цветанов ще изнесе концерт под надслов „Диалози с музиката“. Спектакълът съчетава негови клавирни интерпретации и импровизация, както и вокални изпълнения, анимация, миниатюри с кукли, демонстрация на уникален воден театър.

В програмата са включени авторски композиции на Пламен Цветанов от филми по сценарии на Хорхе Букай, Станислав Стратиев, Андрей Слабаков, а една от неговите изследователски теми е именно музиката за кино. Така събитието разкрива за пореден път връзките между търсенията на нашите докторанти и тяхната художествено-творческа активност.

Участват певците и артисти Боряна Йорданова, Момчил Степанов, Теодор Койчинов, Мирослав Цветанов. Водещ е Василка Сугарева. Сценарият е Диляна Николова, режисьор е Роза Николова.

Като един от най-изявените съвременни композитори на филмова и театрална музиката, маестро Пламен Цветанов има зад гърба си музика за над двадесет театрални постановки, осемнадесет анимационни филма, игрален филм, късометражни филми и няколко мюзикъла. Носител е на награди от национални и международни конкурси за пиано и композиция. Цветанов е единственият композитор в света, писал авторска музика за уникалното изкуство на водния театър, посочват организаторите, цитирани от БТА.