Пилар Долс: „Има криза на пазара на изкуство, но не и криза на творчеството“

Чуйте цялото интервю на Георги Митов с Пилар Долс, озвучено от Лили Ангелова и разположено в звуковия файл под главната снимка!

„Има криза на пазара на изкуство, но не и криза на творчеството“. Това заяви пред Classic FM легендата на испанската гравюра Пилар Долс. „Ние сме в криза на идеите", допълни тя.

Изтъкнатата испанска художничка посочи още, че познава българското изкуство от Биеналето във Венеция. „Авторите са много добри. Същото се отнася и за писателите, които познавам. Сред тях е Елиас Канети, когото считам за български писател", подчерта Долс.

В рамките на събитията, предвидени по повод испанското председателство на Съвета на Европейския съюз, и в сътрудничество с фондация „Кайша Кастело“, Институт Сервантес – София организира изложбата на испанската художничка Пилар Долс „Занаятът на гравьора“. Експозицията е разположена в галерия „Академия“ на Националната художествена академия на столичната улица "Шипка" № 1.

В откриването взеха участие посланикът на Кралство Испания Н.Пр. Алехандро Поланко, Мария Луиса Сантос- директор на Институт Сервантес- София и експерта по изкуство Хуан Мануел Бонет, а на събитието присъстваха мениджърът на фондация „Кайша Кастело“ – Леополдо Монфорт Ревертер, кураторът на изложбата и културен мениджър на фондацията – Алфредо Лопико и художникът и собственик на галерия – Рафаел Менесо, дошли от Испания по случая.

„Занаятът на гравьора“ представя четири десетилетия от гравьорското майсторство на Пилар Долс.

Фокусът на творчеството ѝ винаги е върху социални теми като търсенето на свобода. Това е колекция от гравюри - резултат от продължителна работа, основана на простoта, строгост и символика. Изложбата продължава до 27 септември в галерия "Академия" на Националната художествена академия на столичната улица "Шипка" №1.