Пиано - оркестър от 8 виртуози завладяват Античен театър с оперни шедьоври

На 20 септември 2025 г. (събота) от 19:30 ч. в магичната атмосфера на Античен театър в Пловдив ще се проведе единственият по рода си концерт под звездите - Baynov-Piano-Ensemble представя „Световно известни оперни увертюри на 4 рояла“.

На сцената ще излязат 8 международни виртуозни пианисти от 5 държави, които ще превърнат четири рояла в могъщ оркестър, изпълнявайки някои от най-популярните оперни увертюри в историята на музиката.

Идеолог и създател на проекта е българският пианист и педагог професор Томислав Неделкович Байнов. Той е роден през 1958 г. в София в семейство на музиканти. Започва да свири едва четиригодишен и на шестгодишна възраст печели първа награда в Националния конкурс за пиано „Светослав Обретенов“. Байнов следва при проф. Константин Ганев и Джулия Ганева в държавната музикална академия в София. През 1981 г. продължава развитието си във Виена и Париж, а в края на същата година се установява в Германия, където следва, печели множество интернационални награди, концертира, работи усилено и реализира творческите си идеи. През 1989 г. в Германия проф. Байнов основава клавирния ансамбъл Baynov-Piano-Ensemble, който се посвещава на преоткриването и популяризирането на клавирната литература от 6 до 32 ръце! Оттогава ансамбълът концертира неуморно с програми за 6 и 8 ръце, както и с постановки на 4, 6 и 8 рояла до 32 ръце. През 1998 г. Байнов бива назначен за професор в Държавния музикален университет в Тросинген, Германия. През 1999 г. става професор. Освен че преподава, композира и подготвя концерти, той е и артистичен директор на редица музикални форуми в Германия. Възпитан и изграден като изпълнител в традициите на българската и немската клавирни школи, проф. Байнов впечатлява с богат репертоар, обхващащ над 40 клавирни концерта и многобройни солови и камерни произведения. Концертира на пет континента, а дискографията му включва студийни записи и изпълнения на живо, предавани по цял свят.

Baynov-Piano-Ensemble създава специални проекти с произведения, които се изпълняват на много ръце — от „Шест ръце на един роял“ до грандиозни постановки за осем рояла и шестнадесет пианисти. Ансамбълът е гостувал на престижни сцени в Германия, Италия, Канада, Словакия, Хонг-Конг, Сърбия, Чехия, Швейцария и Китай, има над 15 диска и десетки телевизионни и радио записи.

На 20 септември публиката ще има възможността да се потопи в шедьоври на световната музикална класика. В програмата са включени увертюри и откъси от опери на Моцарт, Бетовен, Вагнер, Чайковски, Росини, Бизе, Глинка, Франц фон Супе и Шарл Гуно, специално аранжирани за изпълнение на осем ръце върху четири рояла – това прави общо 16 виртуозни ръце, които ще интерпретират музика на 352 клавиша!



Солисти на концерта в Пловдив ще бъдат:

• Томислав Н. Байнов (България/Германия)

• Даниела Манусарди (Италия)

• Зузана Суханова (Словакия)

• Соня Ашкар (Германия)

• Луиджи Казели (Италия)

• Тинг Йоен (Китай/Германия)

• Светлана Аннатоли (Германия/Канада)

• Хайнрих Байзе (Германия)

Концертът е включен в Културния календар на град Пловдив и е част от форума Music of the Ages.

Организатор и продуцент е „Блу Хилс“.

