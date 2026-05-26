Пианистката Надежда Цанова и фаготистката Мария Черноокова правят световни премиери на "Софийски музикални седмици"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с пианистката Надежда Цанова и фаготистката Мария Черноокова, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Пианистката Надежда Цанова и фаготистката Мария Черноокова изнасят съвместен камерен рецитал на 27.05.2026 от 19:00ч. в Камерна зала България. Събитието е част от програмата на фестивала „Софийски музикални седмици“

Предстоящият концерт предлага концептуално изградена програма, която проследява разнообразни стилистични пластове. Подборът на произведения разкрива както историческата приемственост, така и индивидуалните композиторски почерци.

Интерпретациите на Мария Черноокова (фагот) и Надежда Цанова (пиано), притежават изключителен художествен подход, който се отличва с историческа информираност и стилова прецизност.

В програмата:

Вивалди –Концерт за фагот и оркестър в Си бемол мажор RV 504 F VIII, no.36 P.386

Васил Казанджиев – Соната за фагот и пиано

Васил Казанджиев – Концертна пиеса - световна премиера

Камий Сен-Санс – Соната

Васко Абаджиев - Каприз (1959, Бон)- 2 мин

Емил Петрович – Passacaglia in Blues (1964)

Алан Касар – Tales of Endless Wander – Танго за фагот и пиано – световна премиера

С финансовата подкрепа на Столичната община - Календар на културните събития през 2026 г.

Съорганизатори: Столична община, Министерство на културата, Софийска филхармония

Проектът се осъществява с подкрепата на Национален фонд "Култура", Столична община, Министерство на културата.

Билети на касата на Зала „България“, както и чрез Eventim.bg и kupibileti.bg

Намаления на касите на зала „България“ за пенсионери, студенти и учащи. Намаления на касите на зала „България“ за пенсионери, студенти и учащи.

Надежда Цанова започва да свири на пиано от петгодишна възраст, а на шест години постъпва като ученик при Елена Юлиянова. На 11 години печели първа награда от конкурса „Нашите деца свирят Бах“, а година по-късно „Grand Prix“ от същия конкурс. Следва период през който печели повече от 20 награди от наши и международни клавирни конкурси. – “ Сергей Прокофиев“ – Донецк, Украйна, “ Zailer“ – София и Родос – Гърция, “ Франц Шуберт“ – Русе, „Млади музикални дарования“- София, „Музиката и Земята“ – София, “ Немска и австрийска музика“ – Бургас и др. На 16 годишна възраст прави своят дебют със симфоничния оркестър на Харков, Украйна изпълнявайки концерт за пиано и оркестър от Роберт Шуман.

През 2005г. Надежда Цанова е приета в НМА “ Проф. Панчо Владигеров“ в класа на професор Стела Димитрова- Майсторова и проф. Илия Чернаев. По време на обучението си осъществява първото си турне в Европа, като гостува във Виена, Прага, Будапеща, Братислава и Чехия. Става стипендиант на фондациите “ Todoroff“, “ Globul M3 Communications“ и „Solty foundation“. На гала-концерт, посветен на 110- годишнината на НМА “ Проф. Панчо Владигеров“ и 80 – тата годишнина на Софийска филхармония под диригентството на Мартин Клепетко (Чехия) в зала България, тя изпълнява Концерт за пиано и оркестър но.1 от П. Й. Чайковски. Взима участие във фестивалите „ppIANISIMO“ , „Аполония“, “ Австрийски музикални седмици“, „Софийски музикални седмици“, „Мартенски музикални дни“ ,“Зимни музикални вечери Иван Спасов“, „Боса Антика“ – Италия, „Моцартеум“ – Австрия и др. През 2011г. Надежда Цанова се дипломира с магистърска степен по пиано и започва специализация в Кралската консерватория в Брюксел, Белгия под ръководството на проф. Боян Воденичаров. Паралелно с това завършва и „Schola Cantorum “ в Париж, където получава най-високото отличие за концертиращ пианист – „Diploma Di Concert“. През 2013г. печели първа награда от международния конкурс за пианисти в Париж „Flame“. Тази награда слага началото на международна концертна кариера. Осъществява международни концертни турнета в Япония, Китай, Испания, Португалия, Австрия и Германия. Получава покани да солира на симфоничните оркестри на Харков- Украйна, Токио- Япония, Илинойс – Чикаго – САЩ, Адана – Турция, Регенсбург -Германия , камерния оркестър на „Солистите на Залцбург“ – Австрия, оркестъра на Българско Национално Радио и Софийска филхармония. Следват и международните награди от конкурса “ Mayenne“ – Франция, „Treviso“ – Италия и „Debut Berlin“ – Германия. Изнася солови рецитали в Италия, Белгия, Германия, Франция, Испания, Португалия, Австрия, Русия, Украйна, Турция, Полша, Чехия, Унгария, Словакия, Япония, Китай, САЩ и др. Заедно с тромпетиста Петър Македонски реализира изключително успешно дуо, което за кратък период от време печели 5 награди от наши и международни конкурси. Получават покана за концерт във френското национално радио през 2018г. и записи на целия им репертоар за „Златния фонд“ на Българско Национално Радио. Дуото печели наградата на БНР “ Музикант на годината“ в категория „Ансамбъл“ за 2017г. Концертът на Димитрий Шостакович е тяхната творческа визитка и те го изпълняват многократно с различни диригенти и оркестри на престижни концерти и фестивали в България и по света, последният от които в Чикаго, САЩ с оркестъра на Чикаго Илинойс под диригентството на маестро Стилян Киров. През 2021г. изнасят концерт в двореца на Екатерина Велика в Москва, като записът се излъчва пред огромна руска аудитория по повод 24-ти май. Надежда Цанова е носител и на приза „Музикант на годината“ в категория „Активна творческа дейност“ за 2022г. Пианистката притежава изключително разнообразен репертоар, не само като солист, но и като камерен музикант. Участва в телевизионни предавания и записва за Българско Национално Радио.

Мария Черноокова е родена през 1982 г. във Варна. Свири от 5-годишна възраст на пиано, а от 9-годишна изучава фагот при Христина Тусчиева в Национално училище по изкуствата „Добри Христов“.

През 2000 г. получава пълна стипендия и заминава да учи в САЩ в Училището по музика на Щатския университет на Луизиана, гр. Батон Руж в класа по фагот на проф. Уилям Лудвиг, който ѝ дарява инструмента, на който свири до приемането ѝ в Симфоничния оркестър на БНР. Наградена е диплом за отличие и допълнителна стипендия.

През 2002 г. се връща в България, където завършва бакалавърска и магистърска степен в Националната музикална академия „Панчо Владигеров“ в класа по фагот на проф. Марин Вълчанов.

Мария е носител на Първа и Извънредна награда, на конкурса в Стара Загора’99, Втора награда на конкурса за изпълнение на чешка и словашка музика, Варна ’99, Трета награда на конкурса за изпълнение на немска и австрийска музика, Бургас’99, Специална награда за изпълнение на съвременна творба с духов квинтет на конкурса „Музиката и Земята“, София 2005 (заедно с членове на квинтет „Нюанси“, на който е съосновател), Втора награда и сребърен медал и Специална награда на конкурса „Светослав Обретенов“, Провадия 2006, Първа и Специална награда – концерт във Виена на Конкурса за австрийска камерна музика `2008 с духов квинтет „Нюанси“.

Участва в Четвъртия ежегоден фестивал по камерна музика, Хибър Спрингс, Арканзас, 2002 г., Crescendo Summer Institute of Arts, Sarospatak (Унгария).

Активен участник в редица майсторски класове по фагот, камерна музика и класически и съвременен оркестър с преподаватели: Чарлз Юлъри, Фелис Магенданц-Фарел, Дьорд Лакатош, Ласло Шееман, Давид Валтер и много други.

През годините е солист на Симфоничния оркестър на БНР, Варненската филхармония, Академичния симфоничен оркестър и Студентския симфоничен оркестър на НМА. Участва в Международния фестивал „Варненско лято“ с духов квинтет „Нюанси“.

От 2003 г. е първи фагот на Нов симфоничен оркестър, а от юли 2010 г. е заместник-водач на група фаготи в Симфоничния оркестър на Българското национално радио.