Пианистката Лили Богданова и нейното трио „Бронте“ завоюваха първо място във Финландия

Your browser does not support the audio element.

Чуйте цялото интервю на Георги Митов- Геми с Лили Богданова, разположено в звуковия файл под главната снимка!

От 28 февруари до 9 март 2023г. в град Ювяскюля, Централна Финландия, се проведе Международния конкурс за клавирна камерна музика "Илмари Ханикайнен". Първата награда бе присъдена на пианистката Лили Богданова и нейното трио „Бронте“, в което работи с цигуларката Ава Бахари и челистката Ани Джейкъбс Пъркинс. "Триото ни съществува от доста кратко време. За първи път свирихме заедно през октомври 2022г. Намерихме се в Висшето училище "Ханс Айслер" в Берлин, където продължаваме да учим", разкри Лили Богданова специално за Classic FM.

Симфоничният оркестър на Ювяскюля, дирижиран от финландеца Ян Сьодерблом, съпровождаше петте състава, които достигнаха до финалния кръг на конкурса, проведен в Градския театър на Ювяскюля. Трио „Бронте“ изпълниха великолепно Концерта за цигулка, чело и пиано в до мажор, оп.56 от Лудвиг ван Бетовен, а тяхната майсторско интерпретация ги доведе до първото място в музикалната надпревара. "Чувствахме се по-скоро като на концерт, отколкото като на конкурс", споделя Лили Богданова.

Първата награда е в размер на 10 000 евро, както и покани за концерти. Председател на журито бе финландският пианист Юхани Лагерспец - преподавател в Академия "Сибелиус". Участниците бяха от Германия, Великобритания и др.

Лили Богданова е възпитаничка на Националното музикално училище „Л. Пипков” в класа на Емилия Канева, след което продължава обучението си в Националната музикална академия „Проф. П. Владигеров” при проф. Борислава Танева. През 2015/16 учи в музикалния институт „Винченцо Белини”, Катания, при Даниеле Петраля. Завършва бакалавърската си степен в една от най-престижните музикални академии – Висшето училище за музика „Ханс Айслер“ в Берлин в класа на проф. Елдар Неболсин, при когото продължава магистратурата си в същото учебно заведение.

Като концертиращ изпълнител Лили Богданова ще направи турне в Япония от 13 юни до 26 юни. В програмата си е включила творби на Лили Буланже. Първите й участия ще бъдат в Хокайдо, а на 24 юни младата пианистка ще изнесе рецитал в Посолството на България в Токио.

Лили Богданова и нейното трио се очаква да пристигнат на българска сцена през октомври 2023г. благодарение на стипендията "С усилия към звездите", която отпуска фондацията на Ина Кънчева.