Пианистът Хосе Луис Нието пред Classic FM: "Рециталът ми в София с творби на Мануел де Файя ще бъде ексклузивен"

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Хосе Луис Нието /превод: Светослава Славчева/, разположено в звуковия файл под главната снимка!

През 2026г. се навършват 150 години от рождението на една от ключовите фигури в испанската класическа музика на ХХ век - Мануел де Файя. В тази връзка пианистът Хосе Луис Нието ще представи рецитала „Страстта на Файя", посветен изцяло на творчеството на изтъкнатия композитор. Програмата предлага интензивен и личен прочит на някои от най-емблематичните му произведения в клавирни транскрипции, изготвени от самия изпълнител, в които народната традиция, хармоничната изисканост и модерността са в постоянен диалог. Събитието ще се състои на 5 февруари от 18.30ч. в Националната музикална академия „проф. Панчо Владигеров", София, с вход свободен до запълване на капацитета на залата.



Вечерта е структурирана около балета „Тривърхата шапка" във версия за пиано. Произведението се разгръща в две действия, които преминават през танци и сцени, наситени с цвят, ритъм и разказвателен характер: от фандангото „Мелничарката" и фаруката „Мелничарят" до менуета на „Губернатора" и въздействащата финална хота. Тази първа част разкрива театралния импулс и ритмичното богатство на оригиналния балет, пренесени на пианото с изразителна сила и техническа прецизност. Припомняме ви, че балетът „Тривърхата шапка" е редакция на негово по-ранно произведение. По време на Първата световна война Мануел де Файя пише балет в две действия: „Губернаторът и жената на мелничаря" („El corregidor y la molinera"), изпълнен за първи път през 1917 в Мадрид.



Програмата на рецитала продължава със сюитата „Любовна магия", една от най-разпознаваемите партитури на Файя, в която композиторът концентрира елементи от cante jondo, мистерия и драматично напрежение. Подборът се допълва от „Фантазия бетика" – произведение с изключителни изисквания и дълбока изразност, считано за един от върховете в испанския клавирен репертоар.



Обучаван в Московската консерватория „Чайковски", Хосе Луис Нието развива международна кариера, която обхваща Европа, Съединените щати, Русия, Близкия изток и Латинска Америка. Неговата артистична индивидуалност е високо оценена от международната критика, която подчертава оригиналността на подхода му, солидната му подготовка и способността му да общува с публиката чрез страстна и дълбоко човешка интерпретация.



„Страстта на Файя" е покана за ново откриване на звуковата вселена на Мануел де Файя чрез пианото – през личния поглед на изпълнител, който съчетава строгост, емоция и силна музикална идентичност.



Гостуването на Хосе Луис Нието се осъществява със съдействието на Институт Сервантес-София

Пианистът, диригент и композитор Хосе Луис Нието е роден през 1977 г. в Ел Гастор, Кадис, Испания. Започва обучението си по пиано във Висшата консерватория за музика „Ронда“, продължава по-късно в консерваториите в Малага и Севиля и завършва висшето си образование в Кралската консерватория за музика в Мадрид.

От 1997 до 2006 г. учи в престижната консерватория „Чайковски“ в Москва под ръководството на известния пианист Михаил Воскресенски, където получава докторска степен под ръководството на великия руски пианист Виктор Мержанов.

Хосе Луис Нието е първият испански пианист, който свири в най-важните концертни зали на Сибир и Урал. Той е гастролирал многократно из цяла Русия, изнасяйки рецитали във филхармонични дружества като тези в Ярославъл, Твер, Тюмен, Тоболск, Каменски-Уралски, Екатеринбург и Тула и др. Свирил е и в концертната зала на двореца „Шереметиево“ в Санскрит, Русия; музея „Пушкин“ в Москва, Русия; Залата на Съюза на руските композитори в Москва, Русия; залата „Светланов“ на Московския дом на музиката, Русия; залите „Рахманинов“ и „Мали“ на Консерваторията „Чайковски“, Русия, и др.

Той е бил чест гост-солист на Балтийския камерен оркестър – Сибир, дирижиран от Антон Шароев, Русия; Симфоничния оркестър „Гнесин“, Русия; Оркестъра на Виртуозите на Консерваторията „Чайковски“, Русия; и Ансамбъла „Солисти на Ермитажа“, Русия.

Свирил е с известни музиканти като Алексей Уткин и Елена Обрацова и е споделял сцената на различни международни фестивали с Владимир Спиваков и Юрий Башмет. Два пъти е бил поканен и на Донецкия международен клавирен форум в Украйна, където е изявявал като солист с Филхармоничния оркестър „Прокофиев“ под диригентството на Виктор Алениев.

По време на трите си турнета в Съединените щати, Хосе Луис Нието е свирил в градове като Чикаго, Лос Анджелис, Сан Хосе, Ню Йорк и в Маями, поканен от институции, включително Университета Фордъм в Ню Йорк, Института Сервантес, Испанския културен център в Маями и Фестивала на латиноамериканските композитори в Чикаго, като постоянно е получавал отлични отзиви.

В Европа концертите му са се провеждали предимно в страни като Германия, Испания, Италия и Португалия. Неговите рецитали в Кралската испанска академия в Рим (Италия), Итало-латиноамериканския институт в Рим (Италия), аудиторията „Конде Дуке“ в Мадрид (Испания), Института „Билднеришес Денкен“ в Гренцах-Вюлен (Германия), театър „Алмейрим“ (Португалия), фондация „Хуан Марч“ в Мадрид (Испания), фондация „Алмейда“ в Евора (Португалия), Голямата аудитория „Калдас да Райня“ (Португалия), Голямата аудитория „Мурсия“ (Испания), театър „Хуан Браво“ в Сеговия (Испания) и аудиторията „Мануел де Файя“ в Гранада (Испания), както и много други, са особено забележителни.

Дейността му се простира и до Близкия изток, където е получил отлични отзиви за изпълненията си на големи египетски сцени: Голямата зала на Операта в Кайро и Голямата зала в Александрия. Той е и чест гост-солист в Камерния оркестър на Александрийската библиотека и професор в Александрийската консерватория за музика, където води майсторски класове. По време на посещенията си в Латинска Америка, Хосе Луис Нието е изнесъл повече от 40 концерта и майсторски класове в Чили, включително в Сантяго, Чилха, Икике, Арика, Антофагаста, Ранкагуа, Линарес, Талка, Курико и Ла Серена. Особено забележителни са неговите изпълнения със Симфоничния оркестър на Антофагаста, Чилийския симфоничен оркестър и участието му в Гран Театро Ориенте в Сантяго.