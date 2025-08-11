В ефир

Pop out player
7

Програма
Новини
Пианистът Емануил Иванов ще открие новия сезон на Софийската филхармония

Пианистът Емануил Иванов ще открие новия сезон на Софийската филхармония

11 септември 2025г., 19.00ч., зала „България“

Публикувано на 11.08.2025

Софийската филхармония открива сезон 2025/2026 с концерт, посветен на Пьотр Илич Чайковски – един от най-въздействащите и обичани композитори в световната музикална култура. В програмата звучат две от знаковите му творби: Концерт за пиано и оркестър №1 и Симфония №4. Събитието ще се проведе на 11 септември 2025г. от 19.00ч. в зала „България“. Билетите са в продажба на касата на зала "България" и в мрежата на Ивентим.

Концертът за пиано и оркестър №1 е творба, позната със своята грандиозна въвеждаща тема, пълна с драматизъм и сила, и с контрастиращите ѝ лирични моменти. Това е едно от най-често изпълняваните и обичани произведения за пиано – едновременно виртуозно, романтично и искрено, създадено в момент на вътрешна борба и творческа зрялост на Чайковски.

Във втората част ще прозвучи Симфония №4 във фа минор – произведение, в което композиторът отразява личната си драма, борбата със съдбата и стремежа към светлина. Наричана често „съдбовната симфония“ на Чайковски, тя съчетава фолклорната енергия с изтънчена оркестрация и емоционална наситеност, която не оставя никого равнодушен.

Солист на вечерта е пианистът Емануил Иванов, който за първи път ще изпълни това произведение със Софийската филхармония. Роден в Пазарджик през 1998 г., Иванов добива международна известност, когато на едва 20 години печели първа награда на престижния международен конкурс „Феручо Бузони“ в Италия – постижение, което го нарежда сред най-обещаващите млади пианисти на нашето време. След това следват рецитали и концерти във Франция, Япония, Италия, Германия, Австрия, Кипър, Южна Африка, Обединеното кралство, Полша. През 2022 дебютира в една от най-престижните европейски зали – „Херкулес“ в Мюнхен. През 2024 г. дебютира на сцените на Уигмор Хол Лондон и Концертхаус Дортмунд. През лятото на 2023 записва албум със сонати на Скарлати за реномирания лейбъл „Naxos“. Изпълненията му са представени по BBC Radio 3, италианското Rai Radio 3 и японското NHK Radio. Емануил Иванов впечатлява с изтънчен звук, интелигентна интерпретация и дълбоко емоционално присъствие.

На диригентския пулт застава маестро Найден Тодоров. Завършил дирижиране в Австрия, работил с редица оркестри в Европа, Азия и Америка, той е не само утвърден интерпретатор на класическия репертоар, но и активен поддръжник на съвременната българска музика. Само преди дни Франция го удостои с ордена „Кавалер на изкуствата и литературата“ – признание за неговия знаим принос към културата. Под негово ръководство Софийската филхармония разшири своята международна видимост и продължи да развива амбициозна програма, която свързва традиция и новаторство.

Ключови думи:
© Радиокомпания Си.Джей ООД. Всички права са запазени.