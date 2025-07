Петър Найденов за 11-тото издание на Фестивал и Академия Алегра

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Петър Найденов, разположено в звуковия файл под главната снимка!

11-то издание на престижния фестивал за класическа музика, който превръща лятото в столицата в незабравимо преживяване за меломаните – ALLEGRA, и тази година обещава вълнуващи срещи с музиката на гениални композитори и впечатляващи с таланта и артистичността си изпълнители.

Балансът на прецизно подбраната програма и поканените музиканти е запазен знак за създателя и творчески директор на фестивал и академия Allegra – Петър Найденов.

На 10 юли, в елегантната зала на Централен военен клуб, Allegra ще срещне публиката с музиката на Менделсон, Дворжак, Чайковски, Дебюси и Камий Сен-Санс. Диригентът Йоханес Шлефли и виолончелото на Александър Сомов ще пренесат публиката в море от импресии и цветове.

Пет дни по-късно, на 15 юли, отново на сцената на Централен воeнен клуб, за втора поредна година се завръща тандема Рунге и Амон, които този път са подбрали интригуваща програма, в която смесват непринудено стилове и епохи. Виолончелото на Екарт Рунге и пианото на Жак Амон ще преведат меломаните през музиката на Чайковски, Яначек, Гардел, Пиацола, Чик Къриа, Купрен, Бирели Лагрен във вълнуващо пътуване във времето чрез танца и ритъма на музиката. Alla Danza e отворена покана за истинско екзотично приключение, което ще подготви публиката за големия концерт, който наричаме Crème de la crème, галата на всяко едно от изданията на фестивала, което ще приближи сцената на Централен военен клуб до звездите следващата вечер.

На 16 юли ще се насладим на произведения на двама великани от епохата на романтизма – Феликс Менделсон и Франц Шуберт. Първата част на концерта включва три пиеси за струнен квартет от Менделсон, известни с елегантността и финеса си. Музиката му редува живи, енергични пасажи с нежни, лирични моменти, създавайки баланс между динамика и емоционалност. Във втората част ще звучи Квинтет „Пъстървата“ в ла мажор, D. 667 на Шуберт, едно от най-обичаните произведения в камерната музика. Сърцето на произведението е четвъртата част – вариации върху песента Die Forelle („Пъстървата“), която преминава от игривата лекота към дълбоките музикални нюанси, създавайки плавен и ярък контраст.

Звездната шесторка на фестивала – Борис Гарлицки – цигулка, Лора Маркова – цигулка, Александър Сомов – виолончело, Йокю Джамполат – виолончело, Петър Найденов - контрабас и Надежда Цанова-пиано, ще преведат публиката в предверието на романтичната камерна музика.

Два дни по-късно е финалният концерт с финес и драматизъм по виенски. Цигулката на Йоана Гойчеа и виолата на Дианг Мей под диригентската палка на Николас Паске ще представят Симфония-кончертанте за цигулка, виола и оркестър – едно от най-красивите произведения на Моцарт за солиращи струнни инструменти.

В програмата са и увертюрата Кориолан, и Симфония №7 на Бетовен, което продължава по красив и деликатен начин зададения от първото, зимно издание на фестивала, тон и традиция на устойчивост. Февруарските концерти, организирани от Алегра, които представиха Петте концерта на Бетовен в изпълнение на Емануил Иванов, се превърнаха в истински празник за ценителите на класическата музика. Такава е посоката, която екипът на фестивала следва неизменно през годините и това печели адмирациите на публиката.

Паралелно с интересните концерти от фестивалната програма, Академия Allegra за единадесета поредна година ще събере десетки млади инструменталисти от различни държави с младите надежди на България, в срещи на талантите, в Националното музикално училище “Любомир Пипков“.

Очаквайте още детайли за допълнителните събития в програмата на фестивала съвсем скоро.

Фестивал и академия Алегра се провежда под патронажа на Посолството на Швейцария, с подкрепата на Национален фонд “Култура”, част е от Календара на културните събития на Столична община, и в партньорство с НМУ “Любомир Пипков“.

Билети на https://allegrafestival.com/bg/concerts, на касата на зала “България” и на касите на EasyPay

Петър Найденов е български контрабасист с амбициозни прояви както като солист, така и като камерен музикант. Още като студент в класа на проф. Тодор Тошев в НМА е ангажиран като водач на контрабасовата група в Камерния оркестър на Българското национално радио.

След дипломирането си, той продължава обучението си в Германия в класа на проф. Волфганг Гютлер, член на Берлинска филхармония.

В ролята си на соло контрабасист той се е изявявал на едни от най- престижните сцени както в Европа, така и в Азия и Америка, без да изоставя и кариерата си на камерен музикант. Сред хората, на които е партнирал са имена като Мстислав Ростропович, Максим Венгеров, Миша Майски, Вадим Глуцман, Изабел Фауст, Албена Данаилова, Райнер Хонек, Вилфрид Щреле, Фазъл Сай, Патриция Капачинска и множество други.

Понастоящем Петър Найденов е соло-контрабасист на Люцернския симфоничен оркестър и преподавател в Цюрихския университет за изкуства (ZHdK). Той е основател и артистичен директор на Фестивал и академия Алегра.