Петър Матев ще дирижира за първи път Националния филхармоничен хор преди Великден

Your browser does not support the audio element.

На 10 април от 19.00ч. в зала "България" Петър Матев ще дирижира за първи път Националния филхармоничен хор. Утвърденият хоров диригент ще ръководи програмата, която включва православни песнопения, посветени на наближаващия Великден. На концерта ще прозвучат творби от Дм. Бортнянский, Ал. Архангелски, Св. Русинов, Д. Христов, П. Динев, Стеван Христич и др.

Билети - на касата на зала "България" и в мрежата на Ивентим

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с диригента Петър Матев, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Петър Матев е роден в гр. Бургас през 1961. Завършва Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ в София със специалност „хорово дирижиране“ в класа на проф. Стоян Кралев. Работи с различни хорови формации – детски, мъжки, смесени, фолклорни, с които концертира в Германия, Франция, Италия, Гърция, Швейцария, Люксембург, Испания, Турция, Македония, Австрия, Сърбия.

От 1997 е диригент на Смесения професионален хор на слепите „Академик Петко Стайнов“. От 1999 г. е диригент на Смесения хор на транспортните работници – София. Диригент на Мъжки хор „Св. Св. Кирил и Методий“ от 1995. Диригент на Женска фолклорна формация „Чемерика“ – 1998 – 2005.

Носител е на сребърен медал от ІХ международен хоров конкурс „Орландо ди Ласо“, Камерино, Италия, 2009. Отличаван е с дипломи и грамоти от участия в национални и международни хорови фестивали. Има десетки записи и издадени четири компактдиска.