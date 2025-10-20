В ефир

"Повече за книгите" по Classic FM: Пейо Мариновски представя "Възкресение" с уникален спектакъл

На 23 октомври (четвъртък) от 19.00 часа в клуб "Карусел"

Публикувано на 20.10.2025

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Пейо Мариновски, разположено в звуковия файл под главната снимка!
 
С театрално-музикален поетичен спектакъл ще посрещне премиерата на четвъртата си стихосбирка Пейо Мариновски. Заглавието е "Възкресение".
 
Официалното представяне на новата книга ще се състои на 23 октомври (четвъртък) от 19 часа в клуб "Карусел", ул. "Г. С. Раковски " 108 в София.
 
В събитието ще вземат участие талантливите деца и младежи от ВГ “Прима“, Балетна школа “Тиара“, както и световни шампиони в бойните спортове, журналисти и общественици.
 
 
Според Христо Радичев, "Пейо Мариновски се завръща триумфално. Четвърта книга. Най-личната досега. И най-безкомпромисната. С всеки ред потъвате по-дълбоко. С всяка страница сте по-близо до себе си. Без заобикалки. Без милост. Само думи, които режат - точно там, където боли най-много. Или лекуват - точно там, където трябва. Думи, които не просто се четат, а се усещат. До последната точка. До последната истина. Отворете. Прочетете. Няма връщане назад."

 

