"Повече за книгите" по Classic FM: Пейо Мариновски представя "Възкресение" с уникален спектакъл

Your browser does not support the audio element. Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Пейо Мариновски, разположено в звуковия файл под главната снимка!

С театрално-музикален поетичен спектакъл ще посрещне премиерата на четвъртата си стихосбирка Пейо Мариновски. Заглавието е "Възкресение".

Официалното представяне на новата книга ще се състои на 23 октомври (четвъртък) от 19 часа в клуб "Карусел", ул. "Г. С. Раковски " 108 в София.

В събитието ще вземат участие талантливите деца и младежи от ВГ “Прима“, Балетна школа “Тиара“, както и световни шампиони в бойните спортове, журналисти и общественици.