"Повече за книгите" по Classic FM: Пейо Мариновски представя "Възкресение" с уникален спектакъл
На 23 октомври (четвъртък) от 19.00 часа в клуб "Карусел"
Публикувано на 20.10.2025
Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Пейо Мариновски, разположено в звуковия файл под главната снимка!
С театрално-музикален поетичен спектакъл ще посрещне премиерата на четвъртата си стихосбирка Пейо Мариновски. Заглавието е "Възкресение".
Официалното представяне на новата книга ще се състои на 23 октомври (четвъртък) от 19 часа в клуб "Карусел", ул. "Г. С. Раковски " 108 в София.
В събитието ще вземат участие талантливите деца и младежи от ВГ “Прима“, Балетна школа “Тиара“, както и световни шампиони в бойните спортове, журналисти и общественици.
Според Христо Радичев, "Пейо Мариновски се завръща триумфално. Четвърта книга. Най-личната досега. И най-безкомпромисната. С всеки ред потъвате по-дълбоко. С всяка страница сте по-близо до себе си. Без заобикалки. Без милост. Само думи, които режат - точно там, където боли най-много. Или лекуват - точно там, където трябва. Думи, които не просто се четат, а се усещат. До последната точка. До последната истина. Отворете. Прочетете. Няма връщане назад."