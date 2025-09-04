"Три сестри" и „Юлий Цезар в Египет" омагьосаха публиката в Залцбургския фестивал 2025

В първата си голяма опера „Три сестри“, последвана от девет други, унгарският композитор Петер Йотвьош (1944—2024) изоставя линейния сюжет на пиесата на Чехов. Чрез радикално пренареждане на сцени и редове от текста, той създава три „последователности“, всяка от които се фокусира върху различен герой и изобразява събитията около братята и сестрите Прозорови и войниците, разположени в града им, от специфичните перспективи на тези три фигури: като субективните спомени на Ирина и Маша и брат им Андрей. (Олга, най-голямата от трите сестри, няма собствена "последователност".) Докато Чехов развива взаимоотношения, конфликти и вътрешни процеси подсъзнателно в хода на цялата пиеса, Йотвьош ги представя в кондензирана форма, сякаш под лупа.

Героите на Чехов не изразяват всичко, което чувстват и мислят, с думи - много неща се случват в паузите, които са толкова типични за автора и които са отбелязани в текста. Музиката на Йотвьош интерпретира и това, което е останало неизказано, отдавайки възхитителна справедливост на психологическата сложност на Чехов. Тя пленява още от първите тактове на пролога, изпълнени от акордеон. Инструменталният звуков пейзаж на операта е оформен от два ансамбъла, като 50-членен оркестър зад кулисите допълва 18-те музиканти в партера. Йотвьош е поверил ролите на трите сестри и Наташа на контратенори. Това необичайно решение произтича от желанието за постигане на емоционална автентичност отвъд границите на пола чрез елемент на абстракция.

След световната си премиера в Лион, „Три сестри“ се утвърди на международната сцена като едно от най-завладяващите произведения на съвременния музикален театър. Казахстанецът Евгений Титов е ангажиран да режисира тази нова продукция за Залцбург. Той привлича вниманието от 2021 г. насам с оперни постановки, които са чувствителни и проницателни, трогателни и интензивни в еднаква степен. След награждаваната продукция на „Гръцката страст“ от Бохуслав Мартину, Максим Паскал дирижира втората си изцяло поставена опера на Залцбургския фестивал.

„Юлий Цезар в Египет"

Операта на Георг Фридрих Хендел „Юлий Цезар в Египет“ (1724) е предупреждение за провокация според стандартите на днешната чувствителност: почти веднага след въвеждащия хор, възхваляващ Цезар като новия Херкулес, и тържествените декларации за ангажимент към мира, се появява отрязана човешка глава – тази на политическия опонент на Цезар, римския консул и фаворит на Сената Гней Помпей Велики. Мълчаливата глава на Помпей кара другите да говорят. Преди всичко самия Цезар. Но какво точно е предизвикало възмущението на Цезар?

Непримирими съперничества характеризират уникалната драматургия на Джулио Чезаре – непрекъснат конфликт, в който всеки е подложен на екзистенциални заплахи в най-неочаквани ситуации. Няма зони за безопасност. Клеопатра също се включва в мъжката надпревара за власт, използвайки пола като оръжие, което ѝ дава предимство в битка без правила. Не е чудно, че арията на Цезар „Va tacito e nascosto“, която описва начина на действие на безмилостен хищник, първоначално е принадлежала на Клеопатра в ръкописа на Хендел – двамата са равни в това състезание и използват едни и същи техники.

Снимка: https://www.salzburgerfestspiele.at/en/

„Юлий Цезар в Египет“ е петата опера на Хендел и една от най-успешните му творби, която противоречи на всякакъв тесен политически ангажимент: сред съоснователите са били както проправителствени, така и дисидентски виги и тори. Хендел и неговият либретист Хайм се обръщат към публиката си отвъд фракционните различия, разкривайки дълбочината на човечността в своите оперни герои, всеки от които надхвърля границите на своята роля, зададена от традицията, и по този начин се опитват да преодолеят самия дух на враждебност, който повече от всякакви политически различия заплашва да унищожи нашия свят днес, точно както някога е унищожил Рим.

За режисьора Дмитрий Черняков и диригента Еманюел Хайм това е първият им опит да работят заедно на Залцбургския фестивал; Въпреки това, те вече са си сътрудничили в уникален проект, комбиниращ „Ифигения в Авлида“ и „Ифигения в Таврида“ на Глук в Екс-ан-Прованс (2024). Страстта и безкомпромисната креативност правят това сътрудничество вълнуващо както за изпълнителите, така и за творческия екип и публиката.