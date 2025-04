Панчо Владигеров- внук: "Дядо ми искаше да стана диригент, но останах на пианото"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Панчо Владигеров- внук, разположено в звуковия файл под главната снимка!

"Минаха 20 години, откакто основахме Къща музей "Панчо Владигеров". В началото нямаше нищо, а един приятел дари първата уредба. По молба на Надя Сотирова основах спомагателната фондация "Духовно наследство". Имаше юридически спорове, но ми помогна министър Абрашев и първия зам.министър Анда Палиева по онова време", припомни пред Classic FM Панчо Владигеров- внук. "Чрез Стефан Данаилов музеят се превърна в държавен културен институт", добави той.

Според наследницика на "Патриарха на българската класическа музика", домът беше изпълнен с музика. "Дядо ми искаше да стана диригент. Двоумих се, но останах на пианото, въпреки че можех да ги съединя", подчерта Владигеров-внук.

"Непрекъснато идваха гости от цял свят- наши и чуждестранни, сред които Георги Костов, Божидар Абрашев, Красимир Кюркчийски, Иван Дренников, Красимир Гатев, Тео Мусев и Дина Шнайдерман. И Алексис Вайсенберг идваше при стария си учител. Няма да забравя как свиреше Третия клавирен концерт на Рахманинов, дирижиран от Емил Чакъров. Вайсенберг не харесваше прякора му Зиги от детските си години", каза още Владигеров-внук. "Дядо ми пипаше леко и божествено върху пианото. Той е учил при Хайнрих Парт, който е обучавал Нейгалс, Рубинщайн и Кемпф и дори е партнирал с цигуларя Йозеф Йоахим".

"Имаме прекрасни млади таланти и давам майсторски класове. Конкуренцията е навсякъде. България дава ли си сметка колко пианисти имаме и могат да живеят от концерти? Държавата дава ли достатъчно за културата? Имаме ли достатъчно мислещи спонсори, за да дават всичко за културата?", реторично се пита Владигеров-внук. "Децата успяват да се концентрират, защото носят отговорност в изпълнението на съответния концерт".

"На 10 юни в Националната галерия в центъра на София възнамеряваме да свирим с останалите наследници на дядо ми. Това ще бъде римейк на концерта, който изнесохме на "Аполония" през миналата година", поясни Панчо Владигеров-внук. В началото на ноември той ще изнесе майсторски клас в Къща-музей "Панчо Владигеров" в София.