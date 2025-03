Режисьорката „Пакет Вечност“ Магделена Илиева: "Има място за повече жени в кинорежисурата"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с кинорежисьора Магделена Илиева, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Пълнометражният дебют на Магделена Илиева „Пакет Вечност“ е черна комедия за погребален агент в българско градче, където старите вражди никога не умират, а се предават в наследство.

„Нямаше съмнение, че ще снимаме в Благоевград – тук съм родена и израснала“, споделя режисьорката.

Вдъхновен от премеждията на баща й в „новия капитализъм“, филмът й проследява погребален агент на ръба: бизнесът му фалира, жена му го напуска, а кредиторите напират. Отчаян да спаси препитанието и душата си, той започва да дава уроци по танци в дом за възрастни хора, за да привлече клиенти за предплатените си погребални услуги.

„Намерих надежда в приятелите на майка ми в Благоевград – пенсионери, които танцуваха с часове на снимачната площадка, забравяйки житейските несгоди, – казва Илиева. – Радостта им пропи духа на филма. Мечтите на баща ми, някога стъпкани от корупцията, формират емоционалното ядро на филма. Вплитайки черна комедия с прочувствена изповед, предизвиквам всички ни да си представим бъдеще, необременено от миналото – победа на емпатията и човечността над цинизма.“

Филмът провокира размисъл отвъд реалността на малкия град: Какво е нужно, за да простим в несъвършения ни свят? Възможно ли е изкупление на място, където историята хвърля тежка сянка, а разделителните линии изглеждат непреодолими?

В главните роли са Стоян Дойчев и Мариана Крумова, Китодар Тодоров, Александра Сърчаджиева. Оператор е Дебора Врици, композитор е Симоне Чивитило, съсценарист – Джонатан Хайделбергер. Продуцентът Мартичка Божилова се появява в епизодична роля. Световната премиера бе в програма „Спектър“ на 34-ия филмов фестивал в Котбус.

Магделена Илиева учи режисура в NYU Tisch и България. Продуцира късометражните филми Урок и Синът. Късометражният й филм Дупка, на който е сценарист и режисьор заедно с Джонатан Хайделбергер, е номиниран за най-добър късометражен филм на Международния филмов фестивал в Едмънтън, Канада. Пакет Вечност е селектиран на Международния филмов фестивал Котбус и е първият й игрален филм като режисьор.

ФИЛМОГРАФИЯ

2017 Дупка (Hole) – къс./ съреж.

2024 Пакет Вечност (Eternity Package)