Испански кинотворци показват филма "Пако Рабан: Живот извън шаблона" в София

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с режисьорката Пепа Рамос и продуцентката Инма Муро в превод на Петриела Бачева, разположено в звуковия файл под главната снимка!

На 29-тия София филм фест предстои прожекцията на филма "Пако Рабан: Живот извън шаблона". Тя ще се проведе във Френския институт, днес, 31 март, понеделник, от 18:30 часа.

Снимка: Getty Images

ПАКО РАБАН – ЖИВОТ ИЗВЪН ШАБЛОНА

Испания, 2024, 101 мин, цветен, документален

Пако Рабан – Живот извън шаблона е историята на един архитект, който става моден дизайнер и постига триумф. Първият, който работи с чернокожи модели, използва метализирани тъкани и прозрачни материи. Скулпторът, който облича иконите на една епоха като Одри Херпбърн, Джейн Бъркин и Франсоаз Харди. Момчето, изгубило баща си, и мъжът, който го търси. Носител на Златен напръстник, Ордена на почетния легион и Кръста за заслуги. Създателят на световноизвестни парфюми. Документален филм, толкова страстен и енергичен, колкото и неговият герой.

РЕЖИСЬОР

Пепа Г. Рамос

СЦЕНАРИЙ

Пепа Г. Рамос

ОПЕРАТОР

Раул Кадена де ла Вега

МУЗИКА

Алфредо Диас Боерман

ПРОДУЦЕНТИ

Хулио Фернандес, Карлос дел Олмо, Педро Паласиос, Луис Ленео

Снимка: Getty Images

ПЕПА Г. РАМОС

Режисьорка и сценаристка на документални филми, както и специалист в други аспекти на аудиовизуалната продукция, журналистиката и литературата. През своята над тридесетгодишна кариера тя работи за различни канали и продуцентски компании като Televisión Española, Antena 3, Globomedia и създава свои собствени продукции.

ИЗБРАНА ФИЛМОГРАФИЯ / SELECTED FILMOGRAPHY

2013 Удоволствието е мое (The Pleasure Is Mine) – док., doc.

2014 Подозрението (The Suspicion) – док., doc.

2019 Сара Монтиел (Sara Montiel) – док., doc.

2020 Каногар, форми на изкуство (Canogar, the Forms Of Art) – док., doc.

2024 Пако Рабан – Живот извън шаблона (Paco Rabanne. A Life Outside the Pattern) – док., doc.

„Великият Пако Рабан остави след себе си изключително ярка следа, белязала две столетия - втората половина на ХХ и първите две декади на ХХІ век. Той винаги ще вдъхновява с радикалния си дизайн, космополитната си философия и нестандартното си мислене!. Изкуството му не подтикваше към консуматорство и преклонение пред лукса, а будеше изумление и възторг пред неограничените възможности на творческото въображение. Като човек Пако Рабан - този истински колос на визуалната култура и предизвикателните форми, беше скромен, земен и достъпен. Той никога не изневеряваше на изконната мисия на дизайнера: да провокира, да изненадва и да тласка напред развитието на изкуството мода. Пако Рабан създаваше облекла от „невъзможни“ материи – метал, хартия, дърво и даже бетон. По неповторим начин той смесваше материалното и духовното, обикновеното и възвишеното, всекидневното и безсмъртното…“, споделя проф. Любомир Стойков