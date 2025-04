Откриват изложба "Градската градина: Любовна история за култура и природа" в сърцето на София

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с куратор на експозицията и управител на Немския базар в София Теодора Бремме, разположено в звуковия файл под главната снимка!

На 3 април 1879 г. София е провъзгласена за столица на Третата българска държава. Официалното откриване на експозицията "Градската градина: Любовна история за култура и природа" ще бъде на 3 април (четвъртък) от 16.30 ч.

В Галерия на открито в Градската градина е представена изложба, посветена на едно от най-емблематичните софийски кътчета. Място на срещи, вдъхновение и любов – Градската градина е не просто парк, а сцена, на която се разгръща културният живот на стара София. Мястото, където историята и изкуството се преплитат, където природата шепне тайните на миналото, оживява една изложба, посветена на културния ритъм на Стара София.

Изложбата кани на едно романтично пътешествие през времето, където старите фотографии, чертежи и документи разказват за градината като зажадняла за изкуство душа, която намира своя отзвук в архитектурата, музиката и театъра. Тук се е чувала първата театрална реплика, първите акорди на концерти под открито небе, първите признания в любов – към човек, към изкуството, към самия град.

Сред разлистените страници на тази изложба миналото докосва настоящето. Тя прошепва тайните на пейките, които помнят смеха на поети и артисти, и повежда по цветните алеи, които са били свидетели на безброй нежни истории.