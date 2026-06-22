Откриха неизвестна композиция на Барток в книжарница в Будапеща

В книжарницата за старинна музика на Адам Бьозе в Будапеща е открита неизвестна композиция от Бела Барток. Произведението е написано от композитора на 1 октомври 1907 г. в отговор на въпрос, изпратен му в писмо от цигуларката Щефи Гейер, в която Барток е бил влюбен.

На 29 септември Щефи Гейер изпраща на композитора нотен текст с мелодия. В писмото тя пита: „Как бихте хармонизирали това?“ – тоест как би съпроводил мелодията самостоятелно с допълнителни акорди. Барток лаконично пише в горната част на ръкописа: „Így ni!“ („Харесва ми!“), последвано от партитурата, която носи темпото Adagio molto. Под първия ред е продължението: con molta espressione, amoroso (с много изразителност, с любов).

Изглежда ясно, че младият композитор не само изпраща отговор, но и любовно писмо до Щефи Гейер под формата на музика. Това се демонстрира от четири раздела, специално маркирани от Барток, в които се появява така нареченият „мотив на Щефи Гейер“ - точно както в Първия концерт за цигулка, посветен на изпълнителката. Този мотив предава ясно романтично послание.

Документът с огромна музиколожка стойност е открит на търг в Испания, въпреки че е бил погрешно етикетиран като обикновена страница от музикален албум.

Антикварът Адам Бьозе го е придобил през 2024 г. и не го е разкривал на обществеността до този момент. Според Ласло Викариус, директор на Архива на Барток в Будапеща, няма съмнение относно автентичността на неподписания ръкопис, който той смята за незаменима част от унгарското културно наследство.