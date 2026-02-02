Откриха изложбата „Пинокио и други фантазии” в Младежкия театър в София

В Младежкия театър „Николай Бинев” е открита изложбата „Пинокио и други фантазии” на Франческо ди Франческо. Събитието се провежда в контекста на 200 години от рождението на автора на „Пинокио“ Карло Колоди.

Проектът, който се провежда от 29 януари до 4 февруари 2026 г. в София, предлага магична комбинация от визуално изкуство и театрална интерпретация. В центъра на изложбата са 21 графични илюстрации на италианския художник Франческо Де Франческо, вдъхновени от известния роман „Приключенията на Пинокио“ на Карло Колоди.

Това е една възможност да се потопите в италианското изкуство и в историите, които са очаровали поколения читатели. След София експозицията ще гостува в Пловдив (20 февруари – 1 март) и Видин (8-14 март).

Събитието се финансира от Националния фонд за култура и се организира от Асоциация „Докосни Дъгата “ в сътрудничество с Почетното консулство на Италия в Пловдив, под патронажа на Италианското посолство и Италианския институт в София, както и на Фондация „Мудима“.