Десислава Димова - за съвременния български арт по пътя към Центъра "Жорж Помпиду" в Париж

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с куратора Десислава Димова, разположено в звуковия файл под главната снимка!

"Няколко начина да спечелим света" е изложбата, която включва работи на едни от най-влиятелните художници в съвременното българско изкуство през последните десетилетия. Експозицията с провокативното заглавие бе открита в столичната галерия Doza и продължава до 13 април 2023г. Куратори са Десислава Димова и Вера Млечевска.

Изложбата представя поглед към историята на съвременното българско изкуство чрез себе-представянето му пред външния свят и в опит за диалог с него - реален и въображаем.

Снимка: Николета Николова

Можем да спекулираме, че идентичността на българското изкуство, не e вътрешно присъща характеристика, а се изиграва отново и отново, за и пред погледа на всеки нов потенциален зрител. Кои сме ние е просто низ от варианти и възможни роли.

В историята на съвременното българско изкуство, този неизбежно присъстващ външен поглед е колкото вътрешно асимилиран, толкова и подложен на саботаж. Той информира едно винаги двойно виждане. Част от тази двойственост може да се разгледа като наследство от „вътрешната емиграция“ на художника по време на социализма и желанието му да проектира различен смисъл в „същото“. Удвояването обаче е често използвано от художника и за да обърка и предизвика външния поглед в неговата предубеденост и очакване да намери нещо радикално различно и специфично, предлагайки му вместо това огледален образ, просто повече от същото.

Изложбата използва за повод проявения интерес на Центъра Жорж Помпиду, Париж, за включване на произведения на българско изкуство в колекцията на музея. През имагинерния поглед на един световен музей, изложбата разиграва отново театъра на това, което искаме (или не искаме) светът да види от нас.

Творбите в изложбата са дело на Венета Андрова, Лъчезар Бояджиев, Мартина Вачева, Мариела Гемишева, Алла Георгиева, Гери Георгиева, Иво Димчев, Орлин Дворянов и Група “Кукув Ден”, Владимир Иванов, Правдолюб Иванов, Цветан Кръстев, Венцеслав Костов, Албена Михайлова - Бенджи, Иван Мудов, Стефан Николаев, Аделина Попнеделева, Rassim ®, Боряна Росса и УЛТРАФУТУРО, Георги Ружев, Веселин Сариев, Калин Серапионов, Недко Солаков, Сашо Стоицов, Красимир Терзиев, Хубен Черкелов, Станка Цонкова - Уша. Включени са и лични архиви.

„Няколко начина да спечелим света“ се организира от Фондация ДОМА АРТ и Фондация Българско изкуство и култура, и се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата.