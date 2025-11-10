Издъхна оперната прима Стефка Евстатиева

Оперната прима Стефка Евстатиева е починала след кратко боледуване, съобщи за БТА Станислав Почекански, председател на Съюза на българските музикални и танцови дейци, цитиран от BTV.

През последните дни Евстатиева е била в болница в София. Вестта за кончината ѝ е потвърдил съпругът на оперната прима в разговор с българската народна певица Татяна Сърбинска.

Bulgarian Concert Evenings in New York Bulgarian Children's Chorus Gergana От Генералното консулство на България в Ню Йорк изразиха скръбтта си с публикация в социалните мрежи:"Десетилетия Стефка бе неизменна част от общността ни в Ню Йорк и бе в сърцето на много емблематични за нея инициативи, вкл. създаването на. За приноса си за културното развитие и осъзнаване на общността ни тя е получавала много признания, вкл. орден "Св. св. Кирил и Методий" от Президента Румен Радев и грамота от Общността на чуждестранните консули в Ню Йорк. Преди няколко месеца Стефка Евстатиева дари на библиотеката на Генералното консулство в Ню Йорк своята лична фонотека със стотици дискове, която съдържа цели опери, камерна музика и рецитали". Припомняме ви, че в чест на 30-годишната ѝ международна дейност в Ню Йорк бе организиран галаконцерт в „Carnegie Hall“ с нейно участие — израз на уважението към нея от българската и международната музикална сцена.

Стефка Евстатиева е родена на 7 май 1947 г. в Русе, но е израснала в Силистра. Свири на контрабас и заедно с баща си, който е виолист, участва в състава на градския оркестър.

По-късно е приета в Българската държавна консерватория, където нейна преподавателка е Елена Киселова. От 1971 до 1978 г. Евстатиева пее в Русенската опера. За първата ѝ сценична изява ѝ поверяват ролята на Флора от „Травиата“. След това изпълнява Клара от „Годеж в манастира“.

Голямата й роля е Амелия от „Бал с маски“, която подготвя само за осемнадесет дни. След това оперите се множат и тя става любимка на публиката.

От 1 април 1978 г. Стефка Евстатиева се присъединява към състава на Националната опера в София. Поканата идва от диригента Руслан Райчев.

Възходящата кариера на българката я отвежда във Виенската Щатсопер, в Миланската Скала, „Ковънт Гардън“ в Лондон, Метрополитън опера в Ню Йорк, както и в повечето други престижни европейски театри, в Северна и Южна Америка.

Забележително е участието й в записите на диригента Емил Чакъров на оперите „Дама Пика“ на Чайковски и „Княз Игор“ на Бородин, а след това в „Снежанка“ и „Болярката Вера Шелога“ на Римски-Корсаков, дирижирани от Стоян Ангелов. Има и запис на „Пламъкът“ на Респиги.

От началото на 90-те години на 20-и век живее със семейството си в Ню Рошел, щата Ню Йорк, САЩ. През 2004 г. тя е една от основателките на българския детски хор „Гергана“ в Ню Йорк.

Хорът е кръстен на нейна ученичка Гергана, която е негов диригент, а Стефка Евстатиева е вокалния педагог на хора.

Носителка на втора награда от международния конкурс „Чайковски“ в Москва, Русия (1974), на голямата награда на журито за белкантово пеене и на публиката за ансамблово пеене в Остенде, Белгия (1978), на голямата награда на 7-ия международен конкурс за млади оперни певци в София (1979), на наградата „Джовани Дзантело“ на Арена ди Верона, Италия, за най-добър изпълнител на годината (1982). През 2017г. бе удостоена и със "Златно перо". Носителка е на орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие (25 юни 2018).