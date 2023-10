Отбелязват 90 години от рождението на проф. Светозар Донев в Музикалния театър

Your browser does not support the audio element.

На 21 октомври 2023 г. – (събота) от 19 ч. Националният музикален театър „Стефан Македонски“ ще отбележи 90 години от рождението на проф. Светозар Донев с оперетата „Една нощ във Венеция“ от Йохан Щраус.

Проф. Светозар Донев е изтъкнат български режисьор, педагог и дългогодишен директор на Музикалния театър, а тази постановка, чийто режисьор е той, вече 22 години е в репертоара на театър и е една от най-дълго играните постановки в неговата 106-годишна история.

Интересен факт е, че тази постановка има премиера първо в Германия, където трупата на Музикалния театър, под негово ръководство, е поканета на гастрол през 2001 г. . За това тя е поставена на немски език. Диригент- постановчик на спектакъла е Руслан Райчев, а втори диригент- Игор Богданов, художник е Евгения Раева, а хореограф – Антоанета Алексиева.

Премиерата на български език на „Една нощ във Венеция“ е на 17 ноември 2001г. в София.

Изненада за почитателите на оперетното изкуство ще бъде и солистичният състав, защото в главните и субретни роли ще бъдат звездните артист-солисти, които са пяли и в премиерните спектакли. В ролята на рибарската дъщеря Аннина ще бъде Добрина Икономова, а в субретната женска роля на камериерката Чиболетта отново ще бъде Станимира Василева. Така както преди две десетилетия в ролята на херцога на Урбино ще чуем Пеньо Пирозов, като неговия придворен бръснар Карамелло – Богомил Спиров, а щедър в предлагането на италиански спагети ще бъде Александър Мутафчийски като Паппакода - готвач на спагети. От премиерния състав на сцената ще бъдат и артист-солистите Иван Панев и Александър Василев. Диригент на спектакъла е Огнян Митонов.

„Една нощ във Венеция“ от Йохан Щраус е една от любимите и често поставяни оперети по цял свят вече 140 години, както е дълголетна и успешна режисьорската постановка на проф. Светозар Донев.