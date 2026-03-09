Отбелязват 100 години Борис Димовски в Софийския университет

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ ще бъде домакин на изложба с карикатури и на представяне на албума „Време да плачеш, време да се смееш. Сборник от рисувани умотворения“ на Борис Димовски. Събитието, организирано съвместно с фондацията „Памет“, е посветено на 100-годишнината от рождението на художника.

Експозицията ще бъде разположена в Централното фоайе на Ректората от 9 до 14 март 2026 г. Официалното откриване ще бъде в 17.00 часа на 9 март 2026 г.

Изложбата „Карикатурите на Борис Димовски“ е ретроспективно представяне на големия творец на България в областта на карикатурата на ХХ век. Излизащото изпод перото и четката на Борис Димовски оставя дълбока следа в духовната палитра не само на България, но и в европейската и световна култура.

Карикатурите на Борис Димовски са живо отражение на многостранния обществен, политически и културен живот на България. Политическата сатира, националната самобитност и шаржа са анализирани и преосмислени през погледа на големия художник.

„Необходими са ми двеста, но ми стигат две” са думи на мъдрец, стъпил здраво на земята, вгледан в чудатостите на живота, за да ги нарисува върху белия лист, пречупвайки ги през своя неповторим талант. Героите на Димовски докосват със своя общочовешки драматизъм и първично светоусещане, винаги достойни, дълбоко човеколюбиви и сърцати, обрисуващи философията на твореца за човешката мъдрост и глупост, духовна идентичност и културна общовалидност.