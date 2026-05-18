Отбелязваме 120 години от създаването на Националния eтнографски музей

На 18 май отбелязваме Международния ден на музеите и 120 години от създаването на Национален Етнографски музей. Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българската академия на науките отправя своята благодарност към всички музейни специалисти, изследователи, реставратори, уредници и пазители на културната памет, които с професионализъм и отдаденост съхраняват и предават културното наследство на обществото.

Тазгодишното отбелязване на Международния ден на музеите има особено значение и за Националния етнографски музей, който през 2026 г. отбелязва 120 години от своето създаване. В продължение на повече от век музеят утвърждава своята роля като водещ научен, културен и образователен център, посветен на изследването, опазването и популяризирането на културното наследство. Историята на музея е история на поколения учени, музейни специалисти и дарители, които с ентусиазъм и, вдъхновение и ежедневен труд са допринасяли и допринасят за съхраняването на културното богатство и многообразие.

Днес Националният етнографски музей, като част от ИЕФЕМ – БАН, продължава активно да развива своята научна, експозиционна и образователна дейност, съчетавайки уважението към културното наследство със съвременните подходи в музейната практика, дигитализацията и работата с различни публики.

През 2026 г. Международният ден на музеите се провежда под мотото „Музеите, обединяващи разделен свят“ – тема, която насочва вниманието към ролята на музеите като пространства на диалог, културно разбирателство, социално приобщаване и споделена памет. В свят, белязан от динамични социални, политически и културни трансформации, музеите продължават да бъдат посредници между минало и настояще, между локално и глобално, между различни общности и поколения.