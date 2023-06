От днес струнното трио FLAWLESS тръгва на турне с Евгени Генчев от "Ергенът"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте интервюто на Георги Митов-Геми с трио FLAWLESS, разположено под главната снимка!

Адриана, Бистра и Марина се събират във FLAWLESS с обещанието да създават безкомпромисна музика. Новото струнно трио не само много бързо завоюва позиции в кросоувър средите, но има вече и своя пръв, авторски проект.

„Вече ни питат: защо FLAWLESS-разказва Бистра Копринкова, виолата в групата- Това е думата, която изразява действия без недостатък, безупречност... Нашата цел е да сме такива. Стремим се всичко, което създаваме под името FLAWLESS да е безупречно. Просто не може да си го позволим, тъй като сме артисти, които излизат на доста амбициозни сцени, пред публика от ценители и не бива да правим компромис с музиката си.“

Този принцип важи и при избора на екип, с който: Адриана Пеева -цигулка, Бистра Копринкова- виола и Марина Хинова-виолончело да работят. За аранжор на стартовия си проект FLAWLESS отправят покана към признатия създател на филмова музика Георги Стрезов. „Работила съм с него и преди- споделя Марина-и бях сигурна, че само той е способен на най-доброто. Много сме щастливи от това, че Георги Стрезов е в проекта. Работейки с филмов композитор от неговия ранг, всъщност решихме да направим нашия си, малък филм.“

Момичетата признават, че са повлияни от Туин Пийкс вълната, обхванала целия свят. Изборът за мотив, който да разгърнат по уникален начин, също ги провокира да се доближат повече до киното. „Базираме се на популярен мотив от операта „Лакме“ на Лео Делиб- разказва Адриана- Всъщност мелодията е една от най-използваните в рекламната индустрия, киното и сериалите, защото е с огромен заряд и бързо завладява. Ние грабнахме този емблематичен фрагмент и го превърнахме в модерна музика. Така създадохме „Flawless by FLAWLESS“.“

Записът на композицията се реализира в студиото на съпругa на Адриaна, Георги Пеев- познат като един от най-очарователните участници в „Гласът на България-2019“. Вълшебните вокали изгражда оперната прима Емилия Кирчева, добавила финалния щрих към цялостното усещане за приказен звук.

За реализацията на видеото режисьорът Константин Антонов създава контрапункт между класически инструменти, модерна визия и достолепието на скалите и природата. Снимките се реализират в Дворец „Врана“, който въпреки особения си статут ексклузивно допуска FLAWLESS за кадрите в проекта.

„Фокусирани сме върху колаборации с родни и световни имена. – издават FLAWLESS-Предстои ни влизане и в студио за записи на българска народна песен, като това ще са първите етно мотиви в репертоара ни. Подготвяме активна клубна програма, тъй като вече имаме такива запитвания за арт и джаз фестивали. И разбира се… предстоят ни поредица от концерти с великолепния Евгени Генчев.“

Още преди FLAWLESS да наберат популярност актуалния „ереген на България“ Евгени Генчев се свързва с Адриана, Бистра и Марина и им отправя покана за съвместна работа. „Отвъд всичко, което се случва в телевизионен ефир с Евгени, той е музикант от висок ранг.-споделят FLAWLESS-Той е композитор и аранжор на всяка композиция от репертоара и ги е писал виртуозно. В момента, в който ни изпрати нотите, ние свирим буквално ежедневно, за да отговорим на неговото съвършенство.“

От своя страна Евгени Генчев признава, че трудно се откриват момичета, които да изглеждат и свирят перфектно. В лицето на Адриана, Бистра и Марина открива тази компилация от красота и талант.

Поредицата концерти на Евгени Генчев, с участието на FLAWLESS започват в началото на юни и ще преминат през Пловдив, Варна и Бургас. Стартът е на 3 юни на сцената на Античния театър в Пловдив.

Кои са FLAWLESS

Адриана Пеева (цигулка) - Започва да учи цигулка от 5 годишна възраст. Завършва НУМТИ “Добрин Петков” и продължава музикалното си образование в София, НМА “Проф. Панчо Владигеров”, в класа на проф. Елисавета Казакова. През 2013 г. завършва своята магистърска степен. Адриана е лауреат на Националния конкурс „Светослав Обретенов“-гр. Провадия за 2012г. От 2010 г. до 2013 г. е концертмайстор на Младежка филхармония “Пионер”. Работи като концертмайстор на камерен оркестър “Орфей”. Освен FLAWLESS, цигуларката на групата работи и в 90 СУ “ Ген. Хосе де Сан Мартин” .

Бистра Копринкова (виола)- Свири от 8-годишна възраст. Въпреки късния старт, виолата очевидно й се отдава и тя показва светкавичен напредък. Завършва бакалавър по програма “Еразъм” в Лозана, Швейцария в Haute Ecole de Musique de Lausanne - HEMU и магистратура в НМА "Панчо Владигеров" в класа на гл. ас. Владислав Андонов. През 2009 г. завършва НУМТИ “Добрин Петков“ в Пловдив. Свири с „Оркестър на нациите“, с който концертира из цяла Германия. Бистра работи и със Симфоничния оркестър на Cantus Firmus. Виолата на FLAWLESS записва и филмова музика в оркестър СИФ-309.

Марина Хинова (виолончело)- Свири от 8-годишна възраст. Завършва магистратура в ДМА „Панчо Владигеров” и специализира в Esquela Superior de Musica “Reina Sofia” в Мадрид. Часр е от майсторските класове на световно признати имена като проф. Янг Чанг Чо, проф. Робърт Коен, Йоханес Горитски и други. Участва в летните академии: Semmering, Chigiana и International Holland Music Session. Концертира като солист на Камерени оркестри и е взима участие с рецитали на фестивалите Internationl Holland Music Session в Алкмар и в Берген, Холандия. Марина е носителка на множество престижни награди от наши и международни конкурси. Освен с FLAWLESS, Марина работи и в Симфоничния оркестър на БНР.

В различни периоди от кариерата си Адриана, Бистра и Марина концертират на световни сцени. Свирят в Белгия, Германия, Италия, Франция, Канада, Китай, Южна Корея, Бахрейн, Дубай и Япония. Солидния опит е една от основните причини за виртуозния звук на изпълненията им, както в студио, така и пред публика.