Ексклузивно- Владимир Спиваков: "Основното, което съм направил в живота си – по някакъв начин съм сближил хората"

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с журналиста Димитър Сотиров, разположено в звуковия файл под главната снимка!

"Владимир Спиваков е личност, за която трябва да се мисли и да се говори поне в няколко плана. Когато го срещнах за първи път през лятото на 1987 г., най-напред опознах виртуозния цигулар и диригент на Камерния ансамбъл „Московски виртуози“. Състав, който бе създаден по негова идея след едно гостуване на „Виртуози ди Рома“ в Москва през 70-те на миналото столетие". Това заяви пред Classic FM журналистът Димитър Сотиров. Той разговаря с изтъкнатият руски цигулар и диригент в Международния дом на музиката в Москва преди броени дни.

Снимка: Личен архив на Димитър Сотиров

"През 1987 дори не подозирах какви нови подаръци, свързани с тази личност, ми е подготвила съдбата. Знаех, че в началото на 90-те целият ансамбъл замина за Испания по покана на принца на Астурия, където прекара няколко животоспасяващи години за музикантите в сложното време след разпада на Съветския съюз. Но, както символично ми разказа Владимир Спиваков по-късно, от няколкото фиданки, пренесени на испанска земя, не всичките се бяха прихванали. Същото се случи и с „Виртуозите“ – част от тях предпочетоха живота и удобствата в Испания, докато други се завърнаха в Русия в края на 90-те. Тогава, образно казано, се появи второто издание на „Московски виртуози“. Именно то гостува у нас през 2007 г. със същото неповторимо качество на музициране, на талант и на вдъхновение. При срещата ни тогава Владимир Спиваков ми разказа за сбъднатата му мечта – създаденият няколко години по-рано по негова инициатива Московски международен дом на музиката – в началото с три зали, а отскоро и с четвърта, на името на Алфред Шнитке", каза още Сотиров.

"Междувременно, Спиваков бе създал и Националния филхармоничен оркестър на Русия, който оглавява и до днес и който в наши дни е сред най-престижните състави за класическа музика в страната. В актива от дейности на тази неповторима творческа личност са още: 32 години творчески директор на Международния музикален фестивал в Колмар, Франция, повече от 20 години на собствения му фестивал, който дава зелена светлина на млади таланти от цял свят, „Владимир Спиваков кани“. По-неизвестна, но изключително важна част от активностите на този несъмнен визионер и човек с поглед в бъдещето е дейността на фонда на негово име, който съществува повече от 30 години и за който става дума в разговора, откъси от който ще чуем след малко", припомни Димитър Сотиров.

По думите му, "когато наблюдаваш отблизо удивителната енергия на 80-годишния днес Владимир Спиваков, няма как да не останеш поразен от неговата скромност, човечност и неспирни планове за бъдещето – кой от кой по-мащабен и със значимост, която надхвърля границите на страната. Този път, освен предвидените 20 минути за интервю, които аз, признавам това, съумях да разтегна с въпросите си до почти 30, ме очакваше непредвидена изключително вдъхновяваща разходка из пространствата на Московския дом на музиката с личен гид Владимир Спиваков. Бях толкова смаян от видяното и чутото, че през цялото време на разговора трябваше да вложа огромен самоконтрол, за да не забравя някой от важните въпроси, които му бях подготвил. Разбира се, започнахме с повода за нашето запознанство – „Московски виртуози“. Когато споделих удивлението си от поддържаната вече с десетилетия висока класа на вече третия състав от музиканти, в която се бях уверил няколко вечери по-рано на концерт в чест на 90-годишнината от рождението на Алфред Шнитке".