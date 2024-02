Ослепителната Джулиен Кейси ще играе в операта "Бохеми" в Стара Загора

Очарователната Джулиен Кейси ще направи своя дебют в ролята на Мими от операта „Бохеми” от Пучини на 16 февруари от 19.00 часа на сцената на Старозагорската опера. В ролята на Родолфо гостува италианският тенор Емануеле Д`Агуанно, Мюзета ще бъде Симона Кодева, Марсел – Валери Турманов, Колин – Ивайло Джуров, Шонар – Иван Кабамитов. Участват още Александър Марулев /Беноа, Алсиндор/, Костадин Якшев /Парпиньол/, оркестър, хор, Детско-юношеска студия за опера и балет на Държавна опера-Стара Загора. Спектакъла ще дирижира маестра Николета Конти от Италия, режисьор на постановката е Огнян Драганов, хормайстор Младен Станев, сценографията е на художника Каталин Йонеску-Арборе, а костюмите са на Цветанка Петкова-Стойнова.

През лятото на 2023 година директорът на Старозагорската опера Огнян Драганов бе член на журито на престижния международен вокален конкурс в Болоня, Италия и впечатлен от качествата на младата певица от САЩ Джулиен Кейси ѝ дава специалната награда – дебют на сцената на ръководения от него театър - Старозагорската опера. През същата година Джулиен печели трета награда на Concorso Lirico di Tagliacozzo Festivale. Родената в Тексас, но живееща в Ню Йорк оперна певица участва в концерт на Международната оперна академия в Болоня, Италия, на който изпълнява арии и сцени от „Сестра Анжелика” на Пучини и „Зелмира” от Росини. През пролетта на 2023 г. Джулиан Кейси се представя като гост-солист в „Tribute to Boston Pops“ на Симфоничния оркестър на Източен Тексас, изпълнява арии от мюзикълите „Уестсайдска история” и „Клетниците” и избрано от творчеството на легендарния Ървинг Бърлин. През октомври 2023 пее с Шанхайския симфоничен оркестър в Уси, Китай.

Джулиен Кейси участва в програмата на Festival Internazionale di Mezza Estate заедно с Orchestra Sinfonica Abruzzese в Талякоцо, Италия, с изпълнения на арии на Пучини, сцени от „Мадам Бътерфлай“ в ролята на Чо-Чо Сан и като Лиу - от „Турандот“ на Пучини. Джулиен също пее на 20-ия фестивален конкурс по китара в Далас, Тексас.

Джулиен Кейси защитава магистърска степен по оперно пеене в Mannes School of Music като президентски стипендиант, дебютира в ролята на графиня Алмавива в „Сватбата на Фигаро” на Моцарт и участва като солист във фестивала Mannes Sounds. Джулиен Кейси получава бакалавърска степен в SUNY Purchase Conservatory of Music, където се дипломира в главната роля в „Сестра Анжелика” от Пучини, ролята на Бланш де ла Форс в „Диалози на кармелитките” на Пуленк и ролята на Дона Елвира в „Дон Жуан” на Моцарт.

Джулиен Кейси може да се види и във филмовите сериали And Just Like That /”Просто ей така” на HBO Max, телевизионния сериал Billions/”Милиарди” на Showtime, Gossip Girl/”Клюкарката” и филма „Маестро” на Netflix от 2023 г