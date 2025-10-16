Осем арфи ще озвучат едновременно НДК

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с д-р Кохар Андонян, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Уникално музикално събитие, което на 20 октомври 2025 година, ще събере на сцената на зала 3 в Националния дворец на културата съзвучие от ОСЕМ изящни арфи.

Програмата на концерта включва разнообразен репертоар от класически произведения до модерни интерпретации - от много обичаните и изпълнявани Хендел и Бизе, през чисто арфовите композиции на Алфонс Хаселманс, Бернард Андрес и Дебора Хенсон-Конант, до специалния арфов аранжимент на Сарабанда на Панчо Владигеров и ритмичния и пленяващ арфов ансъмбъл на Алфредо Ортиз.

Концертът е по идея на д-р Кохар Андонян, вдъхноваващ преподавател, артист-солист и камерен изпълнител. Младите музиканти, които ще излязат на сцената са възпитаници на НМУ „Любомир Пипков“, изявени арфисти, лауреати на международни конкурси и активни изпълнители.

В октета участват: Кохар Андонян, Лили Стоева, Божана Божилова, Никол Самарева, Гергана Николова, Яна Георгиева, Натали Михайлова и Габриела Орозки.

Съзвучието от осемте арфи ще въздейства и вълнува с нежни звуци и хармонични мелодии. Ще бъдем свидетели на магичен музикален синхрон, който ще обещава неповторимо музикално изживяване.