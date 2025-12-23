Орлин Павлов и Весела Делчева обединяват таланти в дуета “Роман под дъжда”

Това лято Весела и Орлин работят заедно в мюзикъла „Клетниците“, част от фестивала „Опера на площада“. Малко след приключване съвместната им работа в мюзикъла, Весела представя на Орлин песента “Роман под дъжда” и му предлага да я изпълнят като дует. Орлин приема идеята без колебание, впечатлен от силното въздействие на композицията. Двамата бързо решават да се свържат с режисьора Васил Стефанов, за да обсъдят възможностите за видеореализация на проекта.

В основата на изящната композиция стои приносът на Биляна Чокоева-Ангелова, автор на музиката и текста, която е вдъхнала живот на "Роман под дъжда". В сърцето на песента пулсират завладяващите таланти на Весела Делчева и Орлин Павлов. Орлин Павлов, едно от най-обичаните имена в българската музикална и актьорска сцена, внася характерната си топлота и емоционалност. Редом с него, Весела Делчева, позната с изключителната си гласова многостранност и характерна мюзикълна аура, допринася за драматичната дълбочина и разказвателния чар на песента. Нейната експресивност превръща всеки стих в миниатюрна сцена, създавайки впечатление за вокален диалог, излязъл директно от Бродуей.

Музикалният гръбнак е дело на виртуозни инструменталисти. Деликатната, но отчетлива "walking" бас линия на Димитър Сираков и фините суинг барабани на Стю Иванов създават ритмична основа, която едновременно е лека и заразителна. Калин Жечев добавя автентични джазови хармонии с пианото си, докосвайки финo сетивото ни за звук, докато Константин Асенов (китара и sheet music editing) внася текстура и прецизност в аранжимента. Кулминацията на “big band pop”-звученето е в богатата, но нежна брас секция. Мартин Бодуров (тромпет), Иван Йорданов (саксофон) и Димитър Стоев (тромбон) не доминират, а по-скоро обгръщат мелодията с топли, кадифени тонове, привнасяйки нюанс на класическа оркестрална пищност без да губят интимността. Техният съвместен принос оформя елегантното, почти кинематографично звучене на песента. За цялостния брилянтен звук се е погрижил Алекс Нушев, който като аранжор, микс и мастер инженер е успял да постигне перфектен баланс между винтидж чара и съвременната чистота на продукцията.

С този сингъл, Весела и Орлин и звездният екип, който стои зад него, показват, че българската музикална сцена е способна да продуцира не само енергични хитове, но и произведения с дълбочина и финес, които умело преосмислят класическите жанрове.

Видеоклипът е дело от творческия екип на режисьора Васил Стефанов и Стефка Николова, с оператор Владимир Михайлов и гимбъл оператор: Любомир Христов. А снимките се провеждат на престижната сцена на Националния музикален театър „Стефан Македонски“. Кадрите оживяват в уникалната атмосфера на Националния музикален театър „Стефан Македонски“, избран за естествен декор на дуета. Ключовата хореография във видеото, изпълнена с енергия и усещане за мюзикъл, е майсторски реализирана от Рая Радева.

„Роман под дъжда“ впечатлява със своя потенциал и въздействие, създавайки уютна, романтична атмосфера, която кани слушателя на емоционално пътешествие. Музиката носи топлина и нежност, но и жизнерадостност, приповдигнатост и танцувалност. В България, където суинг културата намира все повече последователи, от танцьори на линди хоп до музикални ценители, песента се явява като деликатно и изтънчено допълнение. Песента шепне своята история с финес, пренасяйки слушателя в свят, където елегантността на миналото среща чувствеността на настоящето.

Весела Делчева е българска певица и мюзикълна актриса с множество награди за своите изпълнения. Завършила е “Поп и джаз пеене” и “Музикално-сценична режисура” в Национална Музикална Академия “Панчо Владигеров”. В момента тя е артист-солист в Софийска Опера и Балет. Весела е добре позната на публиката със своите превъплъщения в най-емблематичните мюзикълни роли: Кристин от Фантомът на Операта, Софи от Мама Миа, Фантин от Клетниците, Фиона от Шрек и много други. Извън сцената има активна работа като музикален ръководител и вокален педагог.