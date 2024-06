Маестро Йоханес Шлефли ексклузивно пред Classic FM: "Оркестрите са като коне, а всеки кон е различен"

Your browser does not support the audio element.

"Правенето на музика осмисля живота ми. Обичам природата, туризма, четенето. Партньорката ми Астрид е ездач. Аз за съжаление не яздя, тъй като се плаша, но обичам да ходя с нея на състезания. Има връзка между ездата и дирижирането. Един ден Бернард Хайтинг беше казал: „Трудно е за диригентите. Оркестрите са като коне, а всеки кон е различен. Вие сте ездачът и трябва да намерите начин да си сътрудничите с всеки, за да изпълнява онази задача, която желаете. Вие не можете да правите всичко с всеки един кон, тъй като вие трябва да го познавате.“ Харесва ми тази метафора. Сега работя с конете на Астрид, което е забележително и обогатяващо за мен". Това заяви ексклузивно пред Classic FM швейцарският диригент и педагог Йоханес Шлефли.

На 12 юли 2024 г. от 19.00 ч. в Централен военен клуб- София ще бъде открито юбилейното 10-то издание на Фестивал и Академия Алегра с концерта "ПРЕЛИТАЙКИ НАД АВСТРО-ОЩЕ-УНГАРИЯ", в който ще участва Фестивален оркестър АЛЕГРА, а солист ще бъде Валерий Соколов – цигулка. На диригентския пулт ще се качи Йоханес Шлефли. В програмата ще чуете: Йохан Щраус (1825 - 1899) -Уветрюра към оперетата Прилепът, Волфганг Амадеус Моцарт (1756 – 1791) - Концерт за цигулка No. 5 в ла-мажор, K. 219 и Антонин Дворжак (1841 - 1904) -Симфония No.8, Оп.88. Билети потърсете ТУК

"Идеята бе основно на Петър Найденов, който има много контакти от България. Срещнахме се и ми предложи да организира майсторски клас за мен. Разбрахме се как заедно да промотираме тази идея и събрахме много хора, които да се включат в такива класове в България. Така се роди и фестивала, който се разрасна и отново съм тук", пояснява Шлефли.

Швейцарският диригент и педагог Йоханес Шлефли е придобил забележителна слава за сравнително краткото време, през което е водил програмата по оркестрално дирижиране в Zürcher Hochschule der Künste (Висше училище по изкуствата – Цюрих). Той е успял да обедини най-важните елементи по идеален и коструктивен от гледна точка на времето начин: той е високо ценен заради своите изострен усет към детайла и технически указания и предиз-виква същото възхищение с умението си да позволява на младите диригенти да се развият със собствен темп и по индивидуален начин, както и с това, че успява да ограничи влиянието си като преподавател, до едва няколко, но психологически уместни предложения. Основната му цел е да помогне на студентите си да укрепят собствения си „силен вътрешен глас“ като развиващи се диригенти и да спомогне за осъществяването на по-бърз и ефективен контакт между този вътрешен глас и оркестъра. В тази задача той поставя своята собствена музикална интерпретация на едно ниво с тази на студента, без да я налага артистично.

Йоханес Шлефли е работил много години като преподавател в курсовете „Симфонични семинари“ (Symphonic Workshops), бил е гостуващ професор в Кралския северен музикален колеж (Royal Northern College of Music) в Манчестър, в Университета „Райс“ (Rice University) в Хюстън, Универистета в Сао Пауло и като част от Deutsche Dirigirentenforum (немския диригентски форум). Център на преподавателската му дейност е класът по дирижиране в Zürcher Hochschule der Künste (Висше училище по изкуствата – Цюрих). Като диригент, той е дирижирал много оркестри (Тонхалле Цюрих (Tonhalle Zurich), Камерния оркестър на Индианополис, orchestra della svizzera italiana, Пражката филхармония (Philharmonia Prag), Камерния оркестър на Базел (Kammerorchester Basel), както и много други). Той е главен диригент на Камерния оркестър на Бернер (Berner Kammerorchester) www.bko.ch, като дирижира и оркестралните ансамбли в Университета в Цюрих (Universität Zürich). www.aoz.ethz.ch, www.alumniorchester.ch, www.ako.ethz.ch

В курсовете той прилага многостранен метод на преподаване: често се водят дискусии (анализ, техника на репетиране, технически детайли от дирижи-рането) с цялата група, понякога се провеждат подробни видео прегледи в малки групи или индивидуално и, разбира се, където и когато случаят го изисква, той демонстрира примери с оркестъра. Негова основна цел е да изостри усета и окото на всеки студент и да създаде учебна атмосфера вътре в групата, в която студентите с ентусиазъм да се учат един от друг.

"Аз водя класове навсякъде по света, но "Алегра" има различна атмосфера. Харесва ми в София и България, че изграждаме дълга връзка, а музикантите са изключително подкрепящи. Още първия път когато пристигнах, забелязах, че оркестърът е внимателен, защото трябва да бъде ръководен от млади диригенти, които се сменят на 20 минути. Тук организаторите и музикантите правят всичко с много хумор, страст и топла атмосфера. Ето защо се връщам често във вашата страна, защото на други места по света това не може да ви бъде гарантирано. Понякога заради проблеми при определени студенти, които дирижират, се усеща напрежение, а тук атмосферата е релаксираща, подкрепяща и насърчаващ", споделя маестро Шлефли.

"Моят подход е не толкова да им покажа моделът, по който аз работя, за да го възпроизведат, а по-скоро да ги запозная с принципите на общуване на лицето с оригинални музикални идеи, което застава пред оркестъра, и начинът, чрез който то да убеди оркестъра да изпълни тези идеи. От една страна, това се постига чрез разговори, а от друга- чрез жестовете и езика на тялото. Всеки човек владее различен език на тялото тоест има определени жестове, но и определен път, по който да убеждава. Искам да разберат какво е нужно, за да изразят идеята си, и да го направят с езика на тялото си", коментира той.

"Бъдещият диригент трябва да е сътрудничащ, а не диктаторстващ. Това прилича на политиците- работещи или не за народа си. Същото е и при оркестрите", категоричен е Шлефли.

Allegra е модерен международен форум, който успешно привлича солисти от световните сцени на класическата музика в лятна София. За десета поредна година, Фестивал и Академия Алегра вдигат високо летвата за таланта и добрия вкус с амбициозна и богата програма. Юбилейното издание на фестивала е истинско предизвикателството за големите професионалисти в жанра, за които Алегра е доказана територия за смели експерименти и срещи с колеги, респектиращи и вдъхновяващи фигури от света на класическата музика. Разнообразната програма с интересни акценти и необичайни тандеми на сцена ще провокира отново меломаните и съблазнените от качеството и силата на класическата музика да запазят в календарите си десет дни, в които столицата ще вибрира на честотата на вечната класика. Десетгодишният юбилей на фестивал Алегра, който с гордост застава на световната фестивална сцена на класическата музика, прокарва невидима нишка, която добавя към преживяването усещане за нещо много специално.

