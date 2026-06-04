Оптимизирай деня си с Паола Койчева в "Седмица на бъдещето" !

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Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Паола Койчева, разположено в звуковия файл под главната снимка!

В "Седмицата на бъдещето" в каналите на bTV Media Group ще ви разкрием как да оптимизирате деня си.

Как да определите доминантната си цел?

Как да се справите с предизвикателствата на дейли графика?

Отговорите ще чуете от професионалния психолог и HR специалист в bTV Media Group Паола Койчева. Тя ще разкрие как с малки трикове и леко преобръщане на майндсета може да намерим време за всичко и да сме смарт в ежедневието.

За събеседника:

Паола Койчева e Магистър Психолог и Психотерапевт. Обучена e и практикува методите на Позитивна Психотерапия, Хипнотерапия и Краткосрочна Фокусирана към Решения Терапия. В момента e ангажирана с помощ на хората в развитието им, както на личностно, така и на професионално ниво. Съвместява професиите на консултант Човешки Ресурси и Психотерапевт. И двете области й носят удовлетворение, баланс и пълноценност.