Оперният и филмов режисьор Марио Мартоне: "Да работя с Клаудио Абадо беше най-великото преживяване в живота ми"

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Марио Мартоне /дублаж: Павел Сотиров/, разположено в звуковия файл под главната снимка!

На откриването на второто издание на проекта „ITALIAN SCREENS: Ново италианско кино без граници" в рамките на 11-тия кино-литературен фестивал "Синелибри" със съдействието на Италианския културен институт в София бе представен италианският филм „Навън“ – биографична драма за писателката Голиарда Сапиенца. Специален гост на събитието бе многократно награждаваният режисьор Марио Мартоне, който е с номинации за „Златен лъв” и „Златна палма” и лично представи филма си „Навън". Прожекцията се проведе в присъствието на Роберто Стабиле, ръководител на специалните проекти в световноизвестната киностудия „Чинечита‌".

Марио Мартоне (роден на 20 ноември 1959 г.) е италиански режисьор. Той е режисирал над 30 филма от 1985 г. насам. Неговите филми са показвани на престижни международни филмови фестивали по целия свят. Лентите „Неприлична любов“ (1995) и „Носталгия“ (2022) бяха избрани да се конкурират за Златната палма на фестивала в Кан. Докато „Смъртта на неаполитанския математик“ (1992), „Везувианците“ (1997), „Ние вярвахме“ (2010), „Леопарди“ (2014), „Капри-революция“ (2018), „Кметът на Рионе Санита“ (2019) и „Царят на смеха“ (2021) бяха избрани да се конкурират за Златния лъв на Венецианския филмов фестивал, за „Носталгия“ Мартоне спечели първата си награда Nastro d’Argento за Най-добър режисьор през 2022 г.

„Навън“ е драматичен биографичен филм от 2025 година, със съ-автор и режисьор Марио Мартонe, който е базиран на романа от 1983 г. „Университетът в Ребибия“ на Голярда Сапиенца. Филмът показва Валерия Голино в ролята на Сапиенца, в компанията на Матилда Де Анджелис, Елодие, Корадо Фортуна, Стефано Диониси и Антонио Джерарди. Световната премиера на филма е в основната селекция на 78-ия фестивал в Кан на 20 май 2025 г. и е разпространен в кината в Италия от „01 Distribution“ на 22 май 2025 г.

През 1980 година писателката Голярда Сапиенца е арестувана в Рим и е затворена в затвора Ребибия за кражба на бижута от приятелка и любовница. Вътре в затворническото заведение тя се запознава с някои затворнички, като особено близки стават отношенията ѝ с политическата активистка и криминалистка от Рим Роберта, и с Барбара. След освобождението си, трите жени продължават да се виждат, ставайки все по-комплицирани помежду си и изграждайки сестринска връзка. Отношението между Голярда и Роберта става все по-дълбоко и интензивно, което води писателката до човешко самооткритие.

Последната прожекция в рамките на фестивала е в столичното кино Евросинема в неделя, 26 октомври 2025 г., 13:30 часа.