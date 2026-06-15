Маестро Григор Паликаров пред Classic FM: "Чиста доза емоции очаква публиката на операта с кукли "Фауст" в София

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Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с маестро Григор Паликаров, разположено в звуковия файл под главната снимка!

На 17 юни, от 19.00 часа Старозагорската опера ще представи на сцената на Софийската опера и балет своята впечатляваща продукция на „Фауст“ от Шарл Гуно – спектакъл, който съчетава класическата оперна традиция със съвременен сценичен език и уникалното присъствие на кукления театър. На диригентския пулт ще застане маестро Григор Паликаров.

Реализирана съвместно с Държавния куклен театър-Стара Загора, постановката е едно от най-значимите постижения на Старозагорската опера през последните години и предизвика силен интерес още с премиерата си в рамките на Фестивала на оперното и балетното изкуство през 2022 година. С нея Старозагорската опера затвърждава мястото си сред европейските театри, които поддържат в репертоара си това велико заглавие.

„Фауст“ в света на илюзиите и избора

Режисьорът Огнян Драганов изгражда концепция, върху която работи повече от 20 години – вдъхновен от съвременната реалност и вечния сблъсък между доброто и злото. В неговия прочит действието се развива в символично пространство на Правосъдието – изкривен свят, в който моралът е относителен, а изкушението е по-привлекателно от добродетелта.

Спектакълът поставя въпроса: Доколко човек е господар на съдбата си и докъде стига цената на мечтите му?

Фауст преживява своя път като сън, като илюзия за сбъднат живот – и накрая се завръща там, откъдето никой не може да избяга.

Куклите – огледало на човешката душа

Куклите са не просто сценичен ефект, а ключ към философията на спектакъла. Те олицетворяват едновременно красивото и грозното, изкушението и страха, желанията и деформациите на човешкия свят.

Създадени като вдъхновение от готическите гаргойли и митологични същества, те съпътстват героите като техни сенки – като материализация на вътрешните им конфликти. Особено впечатляващ е гигантският Мефистофел, който доминира сцената като символ на всепроникващото зло.

Сценичен свят между готика и бъдеще

Сценографията и костюмите на Денис Иванов изграждат минималистична, но въздействаща среда с футуристичен характер. Провокирана от готическата архитектура, сцената се развива като безкраен коридор – тунел към Чистилището и Върховния съд.

Студената цветова палитра и „нечовешката“ светлина създават усещане за извънвремие, а героите се движат в свят, в който индивидуалността постепенно се размива в безлична маса.

Снимка: Държавна опера Стара Загора

Танцът като пулс на изкушението

Хореографията на Ангелина Гаврилова изгражда паралелен пласт на действието – чрез съвременен танц и пластика, които визуализират музикалната драматургия.

Особено силно въздейства Валпургиевата нощ – сюрреалистичен вихър от тела, движения и енергия, в който балетът се превръща в отражение на волята на Мефистофел.

Музиката – драматургия на звука

Музикалното ръководство е поверено на маестро Григор Паликаров, който вече е дирижирал спектакъла в Стара Загора и подхожда към партитурата на Шарл Гуно с усет към стилистичната цялост и драматургичното развитие, като постига с лекота баланса между вокалните линии и оркестровото звучене. Под неговата палка музиката изгражда плътна емоционална среда, органично свързана със сценичното действие. За него „Фауст“ е от онези произведения, които въздействат силно и емоционално на публиката: „Гледайте операта „Фауст“, за да си напълните душите“.

Силата на изпълнителите

В центъра на този внушителен спектакъл, който ще бъде представен на 17 юни на сцената на Софийската опера и балет, стоят блестящи оперни изпълнители.

В ролята на Фауст публиката ще види аржентинския тенор Габриел Арсе – артист с международна кариера, утвърден като един от най-добрите съвременни интерпретатори на тази сложна и многопластова роля. До него тенорът Николай Моцов изгражда образа на Стария Фауст с философска тежест и вътрешна сила.

В ролята на Мефистофел публиката ще види Деян Вачков – бас с международен авторитет и впечатляваща кариера на престижни европейски сцени. Със своя мощен глас, магнетично присъствие и изключителна стилова култура, той пресъздава Мефистофел като едновременно съблазнителен, ироничен и зловещо многолик персонаж – двигател на драматичното действие и въплъщение на изкушението.

Истинско откритие за публиката ще бъде младият Михаил Мотайленко в ролята на Валентин – едва 22-годишен, той вече заявява себе си като изключителна оперна надежда с впечатляваща зрялост, сценична увереност и безспорен вокален потенциал, който обещава значимо бъдеще.

В ролята на Маргарита за първи път в тази продукция ще се превъплъти италианско-бразилското сопрано Камила Провенцале – певица с международна кариера и отличия от престижни вокални конкурси, която уверено се налага като ярко име от новото поколение.

В ролята на Зибел ще блесне младият румънски контратенор Матей Тудосе. Тереза Бракалова (Марта) и Иван Кабамитов (Вагнер) допълват солистичната картина от образи с характерни и запомнящи се превъплъщения.

„Фауст“ – една мащабна сценична вселена

В спектакъла участват оркестърът с концертмайстор Паулина Захариева, хорът с хормайстори Младен Станев и Стефания Русева и балетът на Държавна опера – Стара Загора с худ. ръководител Силвия Томова, актьори от Държавния куклен театър – Стара Загора, Детско-юношеската студия за опера и балет на Държавна опера-Стара Загора, както и представители на Прабългарската школа за оцеляване „БагаТур“.

Над 300 души са ангажирани в създаването на този визуално впечатляващ, вълнуващ и модерен естетски спектакъл – с десетки кукли, маски и над 160 костюма, които превръщат всяка сцена в истински визуален празник.

Посланието: изборът е наш.

В свят на изкушения и илюзии „Фауст“ напомня: Човекът сам подрежда своите морални ценности. Не онова, което притежава, а онова, което създава със сърцето си, остава.

Спектакъл, който не просто се гледа – а се преживява.

Предварителна продажба на билети:

на КАСАТА НА СОФИЙСКАТА ОПЕРА И БАЛЕТ

тел.: +359 2 8002 66 / 0879 40 7643

на сайта: www.operasofia.bg

на имейл: [email protected] и касите на ИЗИ ПЕЙ.