Опера за Мелания Тръмп поставят в Лондон

Комичната опера „Мелания: Операта“, в центъра на която стои образът на първата дама на Съединените щати, Мелания Тръмп, ще бъде поставена за първи път на 25 септември в лондонския театър „Кокпит“ като част от фестивала „Тет à Тет“. Произведението е написано от композитора Джереми Лимб и певицата Мелинда Хюз, която ще поеме и главната роля. Текстът е дело на комика Рич Хол, а сценичната режисура е на Даниел Слейтър.

Снимка: Getty Images

Действието се развива през 2027 г. и операта представя дистопичен сценарий, в който руските сили са окупирали Украйна, Унгария и Румъния и се придвижват на запад. В този контекст Мелания посещава училище в Словения, за да произнесе реч за кампанията си срещу тормоза. Тогава е обявено предстоящото нахлуване на руските сили в родната ѝ страна, а Белият дом нарежда на Мелания да напусне учебното заведение. От този момент нататък главната героиня е изправена пред вътрешен конфликт между лоялността към съпруга си и ролята й на публична личност пред заплахата за родината й.

„Мелания е неуловима и трудна за интерпретация“, казва Хюз за нейния персонаж. „В някои отношения тя е по-интересна от Тръмп. По-голямата ѝ загадъчност ни позволи да развихрим въображението си.“ Мелинда Хюз е изследвала образа на Мелания Тръмп преди това в произведение, представено на Единбургския фестивал през 2019 г., където е изпълнила пиесата „Плачът на Мелания“.

Премиерата се случва във време, когато името на Мелания Тръмп придобива нова актуалност в американските културни среди, след като група републикански законодатели предложиха да прекръстят Центъра „Кенеди“ във Вашингтон на нейно име. Мярката, която все още чака одобрение в Конгреса, предизвика противоречия поради символичното си значение и потенциалното й въздействие върху политиката на институцията, свързана с получаване на дарения.