Започват фестивалите "Опера на площада" и "Музи на водата" на Софийската опера и балет

Чуйте повече от интервютата на Георги Митов-Геми с акад. Пламен Карталов- директор на Софийската опера и балет и актьора Добрин Досев, разположено в звуковия файл под снимката вляво!

На 11 юли от 21.00 ч. на площада пред катедрален храм "Свети Александър Невски" започва "Опера на площада" на Софийската опера и балет. Инициативата се реализира с подкрепата на Столичната община в рамките на Календара на културните събития и е под патронажа на кмета Васил Терзиев.

На 11, 12 и 13 юли публиката ще може да види и чуе музикалната поема "Рилският пустинник" от отец Кирил Попов. Произведението е посветено на 1160 години от покръстването на българския народ. През 1937 г. българският общественик, писател, поет и общественик Тихомир Павлов (1880-1937) създава и издава последната си поетична творба "Рилският пустинник", според житието на всебългарския светец преподобни Йоан Рилски Чудотворец.

На 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 юли и на 1 и 2 август от 20.00 ч. зрителите ще се насладят на "Клетниците" – най-играния мюзикъл на всички времена. Легендарната сага по музика на Клод-Мишел Шьонберг, либрето и адаптация на Ален Бублил, пресъздава революционния устрем във Франция от времената на поредната трансформация в държавното управление на страната, описани в класиката на Виктор Юго.

За да пресъздадат затрогващата история на каторжника Жан Валжан, Козет, Гаврош, Тенардие и другите герои, режисьорът Пламен Карталов е избрал артистите Владимир Михайлов, Орлин Павлов, Весела Делчева, Пламен Димов-Гранджан, Вениамин Димитров, Георги Джанов, Георги Арсов, Весела Янева и др.

Мюзикълът "Клетниците" е на сцената по света над 30 години, с над 120 милиона зрителска аудитория в 52 страни и е изпят на 22 езика.

Фестивалът на площада ще завърши на 8 август от 21.00 ч. с грандиозно изпълнение на Симфония №9 от Лудвиг ван Бетовен. Диригент ще бъде световнопризнатият маестро Даниел Орен, а във вокалните партии ще слушаме Джесика Прат, Виолета Радомирска, Грегъри Кунде и Александър Виноградов.



Изпълнението на последната симфония на Бетовен е посветено на 240 години от написването на „Ода на радостта“ от Фридрих Шилер.

Шести летен фестивал "Музи на водата" на езеро в Панчарево се организира паралелно от 11 юли до 17 август от Софийската опера и балет с финансовата подкрепа на Столичната община в Календара на културните събития на София. Фестивалът е под патронажа на кмета Васил Терзиев.

Представленията започват в 20.00 часа.

"Музи на водата" се открива на 11 юли със спектакъла на балета "Лебедово езеро" от П. И. Чайковски. Той ще бъде представен и на 12, 13, 17, 18, 19 и 20 юли.

В ролята на Одета-Одилия ще танцуват трите примабалерини на Софийската опера Боряна Петрова, Катерина Петрова и Марта Петкова, а като принц Зигфрид ще се представят трима от премиер-солистите – Емил Йорданов, Цецо Иванов и Никола Хаджитанев.

Като магьосника Ротбарт ще дебютира Винченцо Каруана, ще се представят и Кристиян Манев, Фредерико Пинто и Румен Бонев. Симеон Атанасов, Франческо Конджусти и Винченцо Каруана ще се редуват в ролята на Шута.

Елена Петрова, Полина Иванова, Такафуми Тамагава, Кристина Чочанова, Вяра Иванчева, Памела Пандова, Мария Йорданова и Георги Банчев ще гледат зрителите в Па де троа в различните спектакли на 11, 12, 13, 17, 18, 19 и 20 юли с участието на солисти и кордебалет.

Премиера на открито ще има "Ромео и Жулиета" – най-известната любовна история, облечена в музиката на Сергей Прокофиев и с хореографията на Калоян Бояджиев. Представленията са на 26 и 27 юли и 1, 2 и 3 август, а в главните роли са Жулиета – Боряна Петрова, Вяра Иванчева и Марта Петкова, Ромео – Емил Йорданов, Никола Хаджитанев, Фредерико Пинто и дебют в ролята на Симеон Атанасов, Меркуцио – Георги Банчев, Винченцо Каруана и дебют в ролята на Кристиан Манев, Тибалт – Румен Бонев и Александър Александров, солисти и кордебалет.

Репетитори на балета са Мария Илиева, Ясен Вълчанов, Катя Петровска, Трифон Митев, Иванка Касабова и Георги Аспарухов.

От 9 до 17 август мюзикълът "Мамма Миа!" от Бени Андершон и Бьорн Улвеус ще завладее сцена и публика. Вихреният спектакъл на Пламен Карталов отново ще достави удоволствие за всички почитатели на вечните песни на ABBA.