Държавна опера -Стара Загора поставя спектакли на брега на язовир Копринка и край Огняново

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми със Сийка Лапачка, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Със зрелищни продукции, обединяващи опера, балет, мюзикъл и класическа музика на открито, Държавна опера- Стара Загора отбелязва 100 години от своето създаване. Летните сцени тази година включват две изключителни дестинации – Огняново и Долината на тракийските царе край язовир Копринка. „Когато хората се съберат и гледат в една посока, нещата се случват“, каза в ефира на Classic FM Radio ръководител „Връзки с обществеността“ на операта Сийка Лапачка.

„Цар Калоян“ открива Празниците в Долината на тракийските царе

На 29 август Старозагорската опера ще представи „Цар Калоян“ от Панчо Владигеров – рядко поставяно българско заглавие, което бе посрещнато с овации във Велико Търново и Стара Загора. „Сега ще имаме трети вариант – на брега на язовир „Копринка“, под открито небе и в хармония с природната картина“, обясни Лапачка.

Главната роля в спектакъла е поверена на баритона Кирил Манолов, а диригент ще бъде Ивайло Кринчев. Режисурата е дело на Вера Петрова, хореографията - на Силвия Томова.

След „Цар Калоян“ програмата в афиша на 20-ото издание на Празници в Долината на тракийските царе продължава с пиесата „Красива птичка с цвят зелен“, обявена за спектакъл на годината, както и с мюзикъла „Ромео и Жулиета“, в който поп певицата Михаела Филева се превъплъщава в ролята на Жулиета, а Александър Панайотов играе ролята на Ромео. На 5 септември фестивалът ще завърши с грандиозната постановка на „Набуко“ с участието на Йоана Железчева.

Огняново – „тишината, която говори с музика“

Малко по-рано – на 23 август, Държавна опера- Стара Загора гостува в Огняново. Програмата започва от 11.00ч. с образователния спектакъл за деца „Ударните в час“ с участието на Мирена Димитрова, Иван Кабамитов и японския музикант Атсуфуми Ужийе, който от години живее в Стара Загора и популяризира българския фолклор в Япония.

Публиката ще се наслади и на голям гала концерт под открито небе, който ще започне от 20.00ч. „Програмата включва едни от най-популярните арии, дуети, оперетни и филмови теми, както и специални изпълнения на млади надежди като китаристката Мария Бориславова от Испания“, подчерта Лапачка.

100 години традиция и нови хоризонти

„Всичко това е част от огромната, респектираща годишнина на Старозагорската опера – 100 години от създаването ѝ“, посочи още Сийка Лапачка. „Уверявам ви, че си заслужава – очакваме ви и в Стара Загора, и в София, и навсякъде, където сме“, отбеляза комуникационният мениджър на институцията.

Билети за фестивалите в Огняново и край язовир Копринка могат да се купят както онлайн, така и на място до два часа преди представленията.