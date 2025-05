One Dance Festival и One Dance City покоряват Пловдив през май и юни

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Цветана Георгиева (копирайтър и част от PR екипа на Фондация ЕДНО) и Елианна Лилов (артистичен директор на One Dance Festival), разположено в звуковия файл под главната снимка!

Открита танцова програма и пет урока по хип-хоп, електро, кръмп и нови градски стилове предлага първото издание на безплатната програма One Dance City. Тя ще проведе на открито в центъра на града в периода от 22 - 24 май, а пилотното издание включва класове на артисти от Франция, Индия, Великобритания и Южна Африка. Програмата от открити събития, насочена към всички граждани и гости на Пловдив, се осъществява от екипа на Фондация ЕДНО с подкрепата на Община Пловдив.

На 22 май от 19:00 часа на специална сцена пред сградата на Община Пловдив (пл. "Стефан Стамболов”) началото поставя спектакълът “LEVEL UP” на френския хореограф Амала Дианор. Той адаптира творбата за открити локации за директен досег на публиката с танците, които превземат социалните мрежи и младото поколение. Проектът събира 11 виртуозни танцьори от цял свят, създавайки за зрителя енергично пътешествие през най-новите вариации от Индия, Южна Африка, Европа и САЩ. Брейкденс и денсхол, хип-хоп и електро, и още стилове се смесват на площада в зрелищен коктейл, за да ни напомнят, че може просто да примирим различията си и да се радваме на живота.

Преди и след спектакъла “LEVEL UP”, всички желаещи могат да се включат в 35-минутни отворени танцови класове с артисти от компанията на Амала Дианор, идващи от Йоханесбург до Калкута и от Париж до Лос Анджелис. Първо, от 18.00 часа на 22 май пред Община Пловдив, Марион Алзиу, която е творчески асистент на Амала Дианор, ще предложи на участниците загрявка и упражнения на танцови движения от спектакъла. След края на “LEVEL UP”, около 19:35 часа, ще започне и вторият танцов урок за деня по хип-хоп нов стил, воден от танцьора Джордан Джон Хоуп. Хоп-хоп нов стил е танцов език, който разнообразява познатите хип-хоп танци с енергични движения на ръцете, гръдния кош и движения от други стилове.

На 23 май програмата продължава с танцови класове с предварително записване за професионалисти, напреднали и любители, които ще се проведат в Дом на културата “Борис Христов”. Информация как да запазите своето място ще намерите тук.

Първи в програмата на 23 май от 10.00 до 12.00 ч. е класът на Санграм Мухопадхяй, индийски танцьор, базиран в Калкута. Той ще представи клубни танци, като уакинг, воугинг и електро, но и характерни за индийската култура движения. Фокусът е върху жестикулацията и движението на ръцете, включително хастас - жестове с ръце, които се коренят в индийските неокласически танцови форми. След това, между 12.30 и 14.00 ч, отново в ДК “Борис Христов”, ще се проведе уъркшоп по южноафриканска панцула и други танцови форми, воден от Кгоцофаланг Мавундла, южноафрикански хореограф и танцьор.

Вечерната програма на 23 май отново е пред ДК “Борис Христов”, където от 20.30 часа ще се проведе танцова демонстрация и официално парти с DJ Авир Леон и всички танцьори от компанията на Амала Дианор. Авир Леон е френски композитор с уникален, омагьосващ глас, който твори между алтернативен хип-хоп, експериментална електроника и соул. Преди да стане музикант, той е бил танцьор, а това придава на уникалната му музика неукротим физически ритъм. В продължение на десет години Авир Леон композира оригинална музика за спектаклите на Амала Дианор.

На 24 май в ДК “Борис Христов" предстоят още два класа. Първо, между 11.00 и 12.00 часа, Шанел “Тали” Фъргюс, която работи в Лондон между танца, пърформанса и други изкуства, ще запознае участниците със своята оригинална практика, фокусирана върху импровизацията. Тали гостува в Пловдив като част от Visiting Artist Programme за обмен на таланти, подкрепена от ЕС. След това е ред на семинар, посветен на драматургията в сценичните изкуства. Водещ на класа, който ще започне от 12.30 ч., е британецът Алистър Лоуни. Той оформя работата на Two Destination Language в продължение на 15 години в сътрудничество с Катерина Радева и други артисти. Семинарът е предназначен за хореографи, танцьори и създатели на спектакли.

Предстои да бъде оповестена допълнителна информация за танцова програма със свободен достъп.

One Dance City е нов проект, с който Община Пловдив и екипът на Фондация ЕДНО целят да запознаят масовите публики с богатството на съвременния танц напълно безплатно. Като едно от най-динамичните сценични изкуства в Европа, съвременният танц все по-често се пренася на открити градски локации, за да бъде още по-достъпен и завладяващ. Програмата е насочена към всички поколения и хора без оглед на танцови умения и опит, за да привлече онези, които никога не са се срещали с това изкуство.

Тялото чувства, помни, изразява. Тялото докосва, разбира, общува. То е обвивка и същност, броня от стъкло, красота в несъвършенство. One Dance Festival 2025 представя различните тела, които танцуват за себе си и за всички останали. Програмата ще покаже пъстротата на човешката конструкция от плът, с нейните рани и дефицити, лимити и мечти, чупливи и могъщи страни.



17-тото издание на One Dance Festival празнува телата извън “стандартите”, които просто разказват. Отвъд цвят и пол, идентичност и способност, симетрия и форма, тази уязвима, невъзможна докрай тленност е мост към възможното - да ни срещне и обедини. Танцът е за онези физически, емоционални и даже несъзнавани измерения на тялото - на границите и начело на протеста срещу тях, в митовете и виртуалното пространство, на клубната сцена и вкъщи, в природата, в политиката, обществото и изкуството. И носи апел - всички тела са прекрасни, неповторими, затова нека танцуваме с тях.

One Dance Festival е най-големият, утвърденият и международно разпознаваем танцов фестивал не само в България, но и на Балканския полуостров. Вече 17 години One Dance Festival представя артисти, които променят светогледи, свързват публиките отвъд граници и отстояват свободата и многообразието чрез оригинален прочит на света, в който живеем. Фестивалът среща българските публики с най-новите образци на световната култура в сферата на изпълнителските изкуства. Програмата включва обучителни модули за млади артисти, за да ги запознае с тенденциите и техниките в танца.

От 5 години One Dance копродуцира таланти, чиито спектакли покоряват международните сцени, печелят награди и признание. Така той работи целенасочено да утвърди България на световната карта не като консуматор, а като създател на културни продукти, които успешно се конкурират в международен план.

Фестивалът партнира с български и чуждестранни институции, финансиращи организации, и провежда обучителни програми за любители и професионалисти, като отстоява каузата за децентрализация на културата и достъпа на публиките до качествено световно културно съдържание.

One Dance Festival е сред инициаторите на Dance Festivals Network Europe - мащабна организация, която работи за нови модели за развитие и подкрепа на съвременния танцов сектор. Със седалище в Амстердам, тя обединява 23 фестивала от 22 държави от Европа, надграждайки ядрото - основатели на Big Pulse Dance Alliance, първият съюз на 12 влиятелни танцови фестивали и организации за създаване на европейско съдържание чрез копродуциране на артисти, обучение и мобилност, в който One Dance бе единствен представител на Балканите.

Успехите на 2025

НАГРАДА ROSE

Първата международна танцова награда Rose, сравнявана от Forbes и The Guardian по престиж с Booker и Tuner, беше връчена в авторитетния лондонски театър Sadler's Wells на 8 февруари 2025. Трима от четиримата артисти във финалната селекция за приза на британския театър с 350-годишна история са копродуцирани от One Dance Festival:

Победителят Христос Пападопулос (Гърция) за спектакъла LARSEN C, част от ODF 2021

Марко да Силва Ферейра (Португалия) за спектакъла CARCAÇA , копродуциран и представен в рамките на ODF 2023

Лиа Родригес (Бразилия) за ENCANTADO, а през 2025 фестивалът копродуцира най-новата й творба BORDA и ще я представи в Пловдив броени дни след световната премиера в Белгия

През 2025 г. One Dance Festival ще копродуцира и ще покаже премиерно и новия спекакъл на Христос Пападопулос - Моята Свирепа Невежа Стъпка, непосредствено след световната премиера в Атина.

Копродукции на нови спектакли за 2025:

“ FRANK ” на звездата на Белгия Чериш Мензо, един от най-интересните и авангардни гласове в Европа - награди Amsterdam FRINGE и FRINGE International (2019), Награда “Шарлот Кьолер” от фондация „Принз Бернхард“ (Амстердам). Идва в Пловдив веднага след световната си премиера в Брюксел

“ BORDA ” на Лиа Родригес, един от най-значимите хореографи от Южна Америка и пионер на съвременния танц в Бразилия, чиито спектакли имат остри политически послания - отличие „Рицар на Ордена за изкуство и литература” на Министерството на културата на Франция, награда “Принц Клаус“ - Нидерландия (2014), Награда „Prix Chorégraphie de la SACD“ - Франция (2016). Германското списания Tanz я обявява за най-добър хореограф на 2019-а, а година по-късно получава наградата Prix de la Critique Danse за „танцова личност“. Ще бъде представен в Пловдив седмица след световната си премиера в Брюксел.

“ Моята свирепа невежа стъпка“ на Христос Пападопулос от Гърция, първият носител на The Rose International Dance Prize 2025

“ Fantastic Futures ” на Александар Георгиев, отличен с ИКАР за своя иновативен танцов език

„ Insert Coin/Player One” на Коста Каракашян

Избери копродукции до момента:

“ VAGABUNDUS “ на Идио Чичава (Мозамбик/Франция) със световна премиера през 2022 г. в рамките на One Dance Festival

Представяния досега: Панафриканската танцова платформа, фестивала Kunstenfestivaldesarts в Брюксел 2024, internationale tanzmesse nrw - най-престижният професионален форум в света на съвременния танц, театър Sadler’s Wells – Великобритания, MIT Sao Paulo – Бразилия.



Предстоящи представяния: Биенале на танца в Лион 2025 , фестивала Tanec Praha 2025 с три откриващи дати и други.



Награди : Salavisa European Dance Award за иновативна хореография на Fundação Calouste Gulbenkian, една от най-авторитетните стожери на танца в Португалия.

„Wired ” на Деян Георгиев – селекция на паневропейската мрежа за млади хореографи Aerowaves 2023.

“ CARCAÇA ” на Марко да Силва Ферейра (Португалия), копродуциран и представен на ODF 2023

Представяния досега: Биенале на танца в Лион, лондонския театър Sadler’s Wells, фестивала Tanz im August - Берлин, Dublin Dance Festival, фестивала Dance Unmrella - Лондон, фестивала December Dance - Брюксел и други.



Финална селекция за международната танцова награда Rose 2025 на Sadler’s Wells

“ Navy Blue ” на Уна Дохърти (Северна Ирландия), представена на One Dance Festival 2023 като подкрепен артист от Big Pulse Dance Alliance

Представяния досега: лондонския театър Sadler’s Wells, фестивала Dance Unmrella - Великобритания и други.



Награди : Сребърен Лъв от Венецианското Биенале за танц 2023

„ 11 3 87 “ на колектива Trevoga с Неда Ружева – селекция от паневропейската мрежа за млади хореографи Aerowaves 2024

Представяния: фестивала Julidans - Амстердам, Tanzhaus - Дюселдорф



Награда за дебют Best of Amterdam Fringe , селекция в Топ 5 на нидерландската критика за театрален сезон 2024

" Лапис Лазули " на Еврипидис Ласкаридис (Гърция), копродуциран и представен на ODF 2024

Представяния досега: Théâtre de la Ville (Франция), Théâtre de Liège (Белгия), Teatros del Canal (Испания), фестивала Torinodanza, фестивала Julidans - Амстердам, фестивала Santiago a Mil International Festival - Чили, театър Espoo - Финландия и други.