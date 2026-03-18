Чешкият кинорежисьор Ондржей Провазник: ""Диригентът" е вдъхновен от действителна история в хоровото изкуство на Чехия"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Ондржей Провазник /превод: Мартин Петров/, разположено в звуковия файл под главната снимка!

На 18.03.2026г. от 18:00 ч. в Дом на киното и на 19.03.2026г. от 16:15 ч. в Културен център G8 ще видите филма "Диригентът" на режисьора Ондржей Провазник, който е част от Международния конкурс за първи и втори филми на 30-тия София филм фест. Филмът отвежда зрителите в хоровия свят – пространство на талант, дисциплина, приятелства и силни емоции. Това е история за музиката, израстването и силата на колективния глас, които са особено близки до младите певци, диригенти и хорови общности. "Режисьорът е като композитор на своя филм", сподели пред Classic FM чешкият кинорежисьор Ондржей Провазник.

Вдъхновена от истинска история, случила се в Чехия, тази майсторска драма разказва за злоупотреба с власт в един момичешки хор в началото на 90-те години. Тринайсетгодишната Каролина, талантлива начинаеща певица, получава шанса да се присъедини към световноизвестен хор, заемайки мястото си редом със своята по-голяма сестра и останалите си съпернички. Изключителният ѝ талант привлича вниманието на строгия и високоуважаван диригент – човек, чиято благосклонност е желаната цел на всички млади певици. Каква цена ще трябва да плати Каролина, за да стане неговата фаворитка?

Филмът е удостоен с Почетен диплом за най-добра актриса (Катержина Фалброва) от Фестивала Карлови Вари ’25.

Ондржей Провазник е завършил журналистика във Факултета по журналистика на Карловия университет в Прага и сценарно писане и драматургия във FAMU. Дебютният му документален филм Градът, наречен Ермитаж (в съавторство с Мартин Душек) е отличен като най-добър чешки документален филм за 2007 г. на Международния фестивал на документалното кино в Ихлава, а по-късно е номиниран от Чешката филмова академия за Европейската филмова награда за 2009 г. През 2019 г. прави своя игрален дебют с Ветерани (съвместно с Мартин Душек).

Сред филмите, които създава, се открояват:

2006 Не днес (Not Today) – къс.

2007 Градът, наречен Ермитаж (A Town Called Hermitage) – док., съреж.

2010 Въглища в душата (Coal in the Soul) – док., съреж.

2019 Ветерани (Old-Timers) – съреж.

2025 Диригентът (Broken Voices)