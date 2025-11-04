Олеся Пантикина: Иво Димчев е в журито на конкурса “Маргарита Арнаудова” има 30-годишен юбилей

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Олеся Пантикина, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Конкурсът “Маргарита Арнаудова” е първият български конкурс за съвременна хореография и с XII-то си издание отбелязва своя 30-годишен юбилей от създаването му.

Маргарита Арнаудова (1941-1994), чието име носи конкурсът, е цяла епоха в съвременния танц в България и продължава осезаемо да присъства в пространството на българската култура като мост между най-доброто от миналото и утрешния ден.

В XII конкурс могат да участват хореографи и танцьори с професионална подготовка в областта на съвременния танц, родени след 31.12.1985 г. Хореографиите трябва да бъдат оригинално създадени за конкурса върху музика от български композитори по избор на кандидатите, с времетраене около 20 минути и реализирани с 3 до 6 танцьора от трупата на Балет Арабеск.

Възпоменателната награда “Маргарита Арнаудова” се присъжда на млад хореограф от публиката. Тя е траен знак към зрителя и към неговото съпричастие за въздействието на спектакъла. Такава е идеалната цел на учредителката на наградата - академик Калина Богоева. Създаден от нея през 1995 г. конкурсът се провежда на всеки три години. Той е израз на творческата потребност на балет „Арабеск” да търси взаимодействие между българските хореографи и композитори. Откривателството на нови идеи и форми в националното танцово изкуство е традиция на „Арабеск“, създадена от големия български хореограф и дългогодишен ръководител на трупата Маргарита Арнаудова.

От своето създаване конкурсът “Маргарита Арнаудова” е утвърдил цяло поколение млади хореографи, които днес са лицето на съвременната българска хореография – Боряна Сечанова, понастоящем артистичен директор на трупата, Мила Искренова, Антония Докева, Олеся Пантикина, Росен Михайлов, Галина Борисова, Петя Стойкова, Иво Димчев, Станислав Генадиев и Виолета Витанова от Кинестетик Прожект, Живко Желязков, Асен Наков, Филип Миланов и др. С развитието на съвременния танц в България трупата отваря вратите си за талантливите независими хореографи и танцьори, възпитаници на вече многобройните нови средища за съвременен танц в България.

Спецификата на този конкурс се определя от изключителното място и значение на съвременната българска музика в него. През годините на своето съществуване са създадени танцови спектакли върху произведения на Марин Големинов, Боян Воденичаров, Любомир Пипков, Александър Текелиев, Георги Арнаудов, Асен Аврамов, Добринка Табакова, Петър Дундаков, Румен Бояджиев-син, Милен Апостолов и др.

През 2007 г. след приемането на България в ЕС конкурсът прераства в международен, като израз на необходимостта да се продължи традицията на трупата да бъде участник и посредник в обмена на идеи между танцьори и хореографи от цял свят. Това провокира нови творчески процеси и контакти между композитори, хореографи и танцьори, представители на различни култури и популяризира българското съвременно танцово и музикално изкуство извън границите на България. Налага се тенденция международните издания на конкурса да се редуват с национални.

Конкурсът е отворен към хореографи и танцьори с професионална подготовка в областта на съвременния танц. Той е за хореография върху българска музика по избор на кандидатите, с времетраене около 20 минути. Спектаклите се реализират с три до шест танцьора от трупата на балет „Арабеск“. Присъждат се две награди – награда на професионалното жури и награда на публиката на името на Маргарита Арнаудова, която се определя чрез гласуване с билетите и се връчва от академик Калина Богоева. Професионалното жури включва изтъкнати хореографи, композитори и танцови критици. Конкурсът поощрява търсенето на оригинални идеи, изразени с автентичен съвременен танцов език и стил. Наградата на публиката се определя с гласуване със закупените билети за това издание на Конкурса. Наградените проекти влизат в репертоара на балет „Арабеск”.

XII юбилейно издание се осъществява с подкрепата на Столична община и Министерство на културата и с медийното партньорство на Classic FM и радиостанциите от bTV Radio Group.

Тази година професионалното жури е в състав: акад. Калина Богоева – учредител на Конкурса „Маргарита Арнаудова“ - почетен председател, Боряна Сечанова, хореограф, артистичен директор на Балет Арабеск в периода 2000-2025 г. – председател и членове: Мила Искренова - хореограф, Асен Наков - хореограф, Георги Арнаудов - композитор, Илия Граматиков - музиколог, диригент, Иво Димчев - мултидисциплинарен артист, Ангелина Георгиева – театровед, театрален и танцов критик и изследовател, Росен Михайлов - хореограф, режисьор, продуцент.

В настоящето издание на конкурса сред финалистите са хореографите

АМЕДЕО ДЖУНТА

Завършва професионалното училище „MAS“ в Милано и по-късно се присъединява към трупата на „Balletto di Roma.Танцува в „Balletto di Siena“ и в американската трупа „Royal Caribbean“. Преподава в балетното училище „New Harmony Ballet“, където започва да развива хореографската си дейност.

От 2019 г. е солист на „Държавна опера – Пловдив“. Като хореограф създава спектаклите The Opposite Pole (2020) и Sapiens (2022), както и хореография към мюзикълите „Fame“ и „Семейство Адамс“. През 2025 г. е хореограф на новия музикален видеоклип на певицата Керана.

HERE AND AFTER (ТУК И СЛЕД)

Музика - Милен Апостолов

Хореография – Амедео Джунта

Сценография и костюми – Елица Георгиева

Репетитор – Олеся Пантикина

Художествено осветление – Георги Буюклиев

Участват: Бенедета Граси, Даниела Иванова, Петя Колева-Вучов, Светлозар Тинев, Светослав Серопян, Филип Миланов

Спектакълът „Тук и След“ възниква след дълбок размисъл върху човешкото съществуване и вечните въпроси, които съпътстват човечеството:

1. Как преживяваме своето земно присъствие – физически и духовно?

2. Как се справяме със загубата на близък човек, преминаващ от живот към смърт?

3. Какво следва след живота?

Тези три въпроса изграждат основата и драматургичната структура на творбата, организирана около три тематични оси – земност, духовност и отвъден живот.

Така „Тук и След“ се превръща в поетично пътешествие през границите на човешкия опит – между присъствието и отсъствието, живота и онова, което го надхвърля.

ЕМИЛИЯ ТОНЧЕВА

Емилия Тончева е танцов артист и изгряващ хореограф. Завършва специалност Актьорско майсторство на пълна стипендия в Central Academy of Drama в Пекин, Китай. След завръщането си в България завършва и специалност Танцов театър в Нов български университет. Емилия участва в множество театрални и танцови представления, сред които са "In C" от Саша Валц и “Passing” от Израел Алони в "Топлоцентрала", както и в много имерсивни представления на танцовата трупа Karakashyan and Artists, от която е част от самото ѝ създаване. Има опит и като хореограф на театрални постановки.

БЕЗКРАЙНА НАДПРЕВАРА

Музика - Давид Кокончев

Хореография – Емилия Тончева

Сценография и костюми - Луиза Жамел Китар

Репетитор – Олеся Пантикина

Художествено осветление – Луиза Китар и Георги Буюклиев

Участват – Богдан Хараламбов, Светослав Серопян, Светлозар Тинев

„Безкрайна надпревара“ изследва екстремното напрежение на съвременния свят, в който успехът се измерва в прекомерен труд, надмощие и доминация. Състезанието между трима мъже се превръща в микроскоп на социалната реалност, в която всеки се стреми към превъзходство над другия в безкрайно търсене на постижения като еквивалент на самореализацията си.

СТЕФАН ВУЧОВ

През 2009 г. завършва Националното училище за танцово изкуство в първия випуск на специалността “Модерен танц“. Продължава обучението си в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, специалност „Театър на движението – танцов театър“, където е отличен сред най-добрите студенти на своя випуск.

От 2011 г. е част от трупата на Балет „Арабеск“, където през последното десетилетие се утвърждава като един от водещите солисти.

Като хореограф създава сола и дуети за български и международни танцови конкурси.

“aTOUCHed”

Музика - Тодор Василев

Хореография – Стефан Вучов

Сценография и костюми – Елица Георгиева

Репетитор – Олеся Пантикина

Художествено осветление – Георги Буюклиев

Участват - Петя Колева-Вучов, Бенедета Граси, Богдан Хараламбов,

Таня Кацарова, Теодора Димитрова, Антон Младенов

“aTOUCHed” e съвременен танцов спектакъл, който изследва темата за човешкия допир – буквално и метафорично. В свят, в който физическата близост е подложена на изпитания, а емоционалните връзки се разпадат и пренареждат, се задава въпросът: как ни променя контактът с другия?

Всеки човек, който срещаме, оставя следа. Движенията ни – привличане, отблъскване, прегръдка, сблъсък – формират мрежа от връзки, през които се променяме неусетно. Спектакълът проследява тези микропреходи – от чистата ни, първична същност до трансформациите, които преживяваме под влиянието на “допира” на другите.