Кремена Оксенкруг: "Дали сме във Венеция, Париж или Сливен няма никакво значение"

Your browser does not support the audio element.

"Опитвам се по някакъв начин да направя тази връзка между различните изкуства в града, защото, ако ние не го направим, няма кой. Ние сме единствената институция в региона, която се занимава с високо изкуство. (…) За мен това, дали сме във Венеция или в Париж, или в Сливен, няма никакво значение". Това заяви пред Classic FM директорът на Симфоничния оркестър Сливен Кремена Оксенкруг. "Смятам, че е важно ние, като една единствена по рода си в този регион институция, да работим в разбирателство с проекти като този на Георги Калайджиев, „Музиката вместо улицата“, защото е наистина най-добрият проект за интеграция на деца от ромските квартали. Работим с тях, работим с кукления театър, имаме също така Художествена гимназия в Сливен“, добави тя.

На 23 ноември 2023г Симфоничният оркестър Сливен ще открие новия 91-ви сезон. В първата концертна вечер публиката ще чуе творби от края на 20 век, част от който са Соната в сол мажор за цигулка и пиано на Гийом Лекьо и Йозеф Йонген с неговото Трио за цигулка, виолончело и пиано в си минор, оп.10. Тази програма с белгийски композитори ще прозвучи в изпълнение на Кремена Оксенкруг- цигулка, Атанас Кръстев- чело и Мартина Табакова - пиано. Този проект ще бъде представен в София /9 ноември в галерия "Прегърни ме"/, Сливен и Бургас и впоследствие ще бъде записан на компактдиск в залата на НМА „Проф.Панчо Владигеров“ в столицата.

Снимка: Симфоничен оркестър Сливен

Директорът на Симфоничния оркестър Сливен Кремена Оксенкруг представи новия 91-ви сезон, който тази година включва камерен концерт в Сливен, където ще бъдат представени два клавирни квинтета от Брамс и Шуман; събития, част от симфоничния цикъл „Млада Европа“ -с испанска програма през декември, цигулков концерт от Брамс и Симфония №4 от Шуман през януари, Концерт за виолончело, цигулка и оркестър от Брамс и Симфония №3 „Шотландска“ от Менделсон през февруари, Вариации върху тема Рококо от Чайковски в оригинал и Симфония №7 от Бетовен през март, Симфония №6 „Пасторална“ от Бетовен през април, както и произведения на Бах в бароково събитие същия месец.

В програмата има и интересни предизвикателства за най-малките почитатели на класическия звук. Освен поредицата от концерти „Музикално пътешествие“, през месец май Симфоничният оркестър Сливен ще изнесе музикално-образователния спектакъл „Петя и вълкът“ по музика на Сергей Прокофиев в пет населени места в рамките на община Сливен.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с директора на Симфоничния оркестър Сливен Кремена Оксенкруг, разположено в звуковия файл под главната снимка!