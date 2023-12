Огнян Митонов представя „Майсторите на белкантото" в София

Your browser does not support the audio element.

Oркестър „Митонисимо“ и диригентът Огнян Митонов имат удоволствието да ви поканят на новия си концерт „Майсторите на белкантото - Росини, Доницети и Белини“, в който ще звучат оперни и инструментални бисери от творчеството на знаменитите италиански композитори, развили със своя стил направлението, наречено по-късно белканто и асоцииращо се с тяхното музикално творчество.

Едната линия в концерта са арии и ансамбли от едни от най-известните опери на тримата композитори: „Севилският бръснар“, „Норма“, „Любовен еликсир“, „Дон Паскуале“, „Сомнамбула“ , „Пуритани“, „Лучия ди Ламермур“, „Лукреция Борджия“, „Крадливата сврака“, „Италианката в Алжир“, „Монтеки и Капулети“ и др.

Гост-солисти са блестящите оперни певци:

Роберта Матели – мецосопран (Италия). Солист с голям репертоар и международни изяви. Носител на награди от певчески конкурси.

Ангелина Манчева – сопран. Млад оперен певец с множество изяви в страната и чужбина. Освен чудесен сопран, тя е и талантлив цигулар.

Добромир Момеков - баритон. Специализирал оперно пеене във Верона (Италия). Солист на Национален музикален театър в София и на Държавна опера-Русе. Носител на награда от Фондация „Никола Гюзелев“ и на „Кристална лира“ в категория Оперно изкуство.

Виктор Кръстанов – бас. Млад, многообещаващ и успешно развиващ се оперен певец. Лауреат на международен конкурс “Vivavoce”

Другата линия се състои от инструментални, оркестрови творби на същите автори - малко позната, но много интересна страна от творчеството им, като: „Концертино за кларинет и оркестър“ от Доницети, със солист - диригентът на концерта, „Алегро в до мажор“ за оркестър от Доницети, избрани части от сонати и квартети за струнни инструменти от Росини и Доницети, „Интермецо“ от Белини, искрящата увертюра от „Синьор Брускино“ на Росини.

Концертът е част от отбелязването на 15-годишнината от създаването на оркестъра и ще се проведе в изящната концертна зала на военния клуб в София, на 11 декември от 19.00ч.

Билети: в касите на EasyPay, от Epaygo или на място преди концерта.

Камерен Оркестър „Митонисимо” е създаден в края на 2008 г.от диригента Огнян Митонов. Той се състои е от едни от ярки млади музиканти, представители на нежния пол. Важна и интересна особеност на оркестъра е, че неговите виртуозни музиканти са и солисти на състава. Диригентът също често е солист в програмите. В изявите на оркестъра по уникален начин се съчетават ансамбловите и солистичните изяви, инструменталното с вокалното изкуство, класиката със съвременни произведения. Често в концертите на оркестъра участват изтъкнати оперни певци, както и хорове. Програмите са внимателно подбрани и се представят пред публиката по интересен и увлекателен начин.

Огнян Митонов е роден през 1976г. в София. На 6-годишна възраст започва да композира. През 1995 г. завършва Софийското Музикално Училище със специалност кларинет, а през 2000 г. Държавна Музикална Академия със специалности Оперно-Симфонично дирижиране и Хорово дирижиране, и на двете места с пълен отличен успех. Паралелно с дирижирането изучава и композиция.



От 2002 г. Митонов е диригент в Национален Музикален Театър “Ст.Македонски”. Реализирал е като диригент-постановчик: “Българи от старо време”, ” Орфей в ада”, “Графиня Марица”, „Принцесата на цирка”, “Лелята на Чарли”, “Хубавата Елена”, “Граф фон Люксембург” , “Циганска любов”, “Островът на мечтите”, “Четирима в леглото”, “Законът на джунглата”, „Ухание на пури и джаз” “Сантиментално пътешествие”,”Патиланци” и др. Дирижирал е още: “Прилепът”, “Царицата на чардаша” , “Виенска кръв”, “Цигански барон”, “Една нощ във Венеция”, “Котки” , ”Моята прекрасна лейди”, ”Виктория и нейният хусар”, ”Службогонци”, “Казанова”, “Магьосникът от Оз”, както и десетки концерти.



За постановката “Граф фон Люксембург” е отличен с наградата “Кристална лира” на Съюза на българските музикални и танцови дейци.



Създател, диригент и солист на Камерен Оркестър „Митонисимо”, с който има реализирани концерти в страната и в чужбина.



Освен в България, има изяви на много сцени в Европа и Америка. Дирижирал е спектакли на “Аида”, “Кармен”, “Вълшебната флейта” и “Травиата” във Франция и Белгия като музикален директор на френската оперна компания “Opera Passion”. Бил е диригент на „Teatro Lirico D’ Europa” на турнета в САЩ. Дирижирал е още в Германия, Швейцария, Холандия и Люксембург. Някои от заглавията в тези изяви са: “Бохеми”, “Прилепът”, “Кармина бурана”, “Севилският бръснар”, “Лучия ди Ламермур”, “Циганска любов”, „Йохан Щраус гала концерт”, „Франц Лехар гала концерт”.



Огнян Митонов е гостувал на сцената на Софийската опера като диригент-постановчик на „Сестра Анджелика”и Джани Скики” от Пучини. Има реализирани записи със Софийската филхармония и Симфоничния оркестър на Българското национално радио. Бил е гост-диригент на оперите в Пловдив, Благоевград, на Симфониета - Видин и Симфониета - София. Има богата концертна дейност със Симфоничния оркестър на Музикалната академия в София.



През 2001 г. под неговата палката звучат премиерните за България спектакли на френските опери “Бедният моряк”от Д.Мило и “Хирургия” от П.О.Феру на фестивала “Софийски музикални седмици”.



От 2000 до 2007г. Огнян Митонов е преподавател по Оперно пеене с диригент в Държавната музикална академия. Подготвя и дирижира спектаклите на Учебения оперен театър към академията. Измежду заглавията са: “Дон Паскуале” и “Рита” от Доницети, “Така правят всички жени” и “Сватбата на Фигаро” от Моцарт, “Веселите Уиндзорки”от О.Николай, “Цигански барон”от Щраус, ”Севилският бръснар”от Дж.Паизиело - премиера за България, и др.



Председател на журито на 14-тия Международен оперен конкурс „Джулиета Симионато” в Италия, също така член на журито на 4-ия и 5-ия Национален конкурс „Мими Балканска” за оперета и мюзикъл на Националния музикален театър.



Осъществява също солови рецитали и камерни концерти като кларинетист.



Огнян Митонов има награди за композиция. Негови творби са изпълнявани на концерти в София и страната.