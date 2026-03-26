Обявиха победителите в конкурсите "Проф. Парашкев Хаджиев" и "Проф. Камен Попдимитров"

На 25.03.2026 г., бяха връчени наградите от Състезанията по солфеж и музикална литература за 5, 6 и 7 клас, Националния конкурс по хармония "Проф. Парашкев Хаджиев" и Националния конкурс по солфеж "Проф. Камен Попдимитров".
Състезания по солфеж и музикална литература, 5, 6 и 7 клас
ПЪРВА НАГРАДА
Александър Георгиев
Виктория Дамянова
Елена Ширинян
ВТОРА НАГРАДА
Елена Володко
Зара Захариева
Никол Кисьова
Никола Тодоров
ТРЕТА НАГРАДА
Борис Горанов
Ева Иванова
Елизабет Кахсай
Богомила Кръстева
Кубрат Стефанов
София Митрова
ПООЩРЕНИЕ
Елица Балъкчиева
Мая Карадимитрова
Юлия Велева
Тринадесети национален конкурс по хармония „Проф. Парашкев Хаджиев“
ТРЕТА НАГРАДА
Александра Тончева
„Проф. Камен Попдимитров" е първият и най-старият ежегоден национален конкурс по солфеж в България, учреден през 1993 г. в НМУ „Любомир Пипков“. От 2013 г. конкурсът е с национален статут. Конкурсът е уникален по своята същност и предназначение, а в регламентът му са залегнали основните белези на работата по солфеж на проф. Камен Попдимитров (1904-1992).
Лауреатите получават едногодишна стипендия по Програмата за деца с изявени дарби на Министерството на културата на Република България.
Лауреати на Тринадесети национален конкурс по солфеж „Проф. Камен Попдимиров“
ПЪРВА НАГРАДА
Косара Александрова
Константина Коджабашева
ВТОРА НАГРАДА
Камен Величков
ТРЕТА НАГРАДА
Теодор Георгиев
Нели Златева
Никола Тодоров
ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА
Ралица Ангелова Бобева