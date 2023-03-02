На 3 март посетете „Обичам българската музика!" в зала "България"

Традиционният музикален маратон "Обичам българската музика!" и тази година ще отвори вратите на зала "България". От 11 ч. до 18 ч. в камерна зала "България" ще имаме удоволствието да слушаме ученици от музикалните училища в страната и студенти от Националната музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" - София.

От 19 ч. на голямата сцена на зала "България", ще се представят Камерният ансамбъл "Софийски солисти" с диригент Константин Добройков и Националният филхармоничен хор.

Програмата по часове:

11:00

„Китка народни ритми“ – аранжимент за ударни инструменти –

Симеон Серафимов и Августина Серафимова

Изпълняват: Елина Карастоянова; Будин Карастоянов; Ангел Петков; Ярослав Кринский и Лина Романова

НМУ „Любомир Пипков“ – София

Димитър Ненов – „Гайда“

Изпълнява: Алеф Енев – пиано

НМУ „Любомир Пипков“ – София

Парашкев Хаджиев – „Шега“

Изпълнява: Богомила Кръстева – цигулка

На рояла: Венцислава Тодорова

НМУ „Любомир Пипков“ – София

Добри Палиев – „Пъстрата птичка“

Изпълнява: Кубрат Атанасов – ксилофон

На рояла: Антоанета Балабанова

НМУ „Любомир Пипков“ – София

Панчо Владигеров – „Хумореска“

Изпълнява: Мина Кирилова – флейта

На рояла: Георги Беломъжов

НМУ „Любомир Пипков“ – София

Марин Големинов – Соната за соло виолончело

Изпълнява: Наума Найман – виолончело

НМУ „Любомир Пипков“ – София

Зорница Петрова – Три пиеси из „Сюита за пиано“

Изпълнява: Филип Ставров – пиано

НМУ „Любомир Пипков“ – София

Ангел Добрев – „Крива нива“ за брас квинтет

Изпълняват: „Брадърс брас“ в състав: Цветомир Паунов – тромпет; Венцислав Борисов – тромпет; Виктор Теодосиев – валдхорна; Антон Орозки – цугтромбон и Николай Паунов – цугтромбон

НМУ „Любомир Пипков“ – София

„Узни ме Стано в 7/8“

Изпълнява: Стилиян Симеонов

Съпровод с гъдулка: Екатерина Трифонова

НМУ „Любомир Пипков“ – София

Ценко Минкин – „Песен” и „Ръченица“ из клавирния сборник „В памет на Петко Стайнов”

Изпълнява: Виктор Вичев – пиано

НУМТИ „Добрин Петков” – Пловдив

Филип Павлов – „Рондино“

Изпълнява: Алекс Стойнов – валдхорна

На рояла: Григор Яковчев

НМУ „Любомир Пипков“ – София

„Засвирили са Дойне“ – обработка Стефан Кънев

„Цъфнало цвеке“ – обработка Георги Петков

Изпълнява: Народен хор

Диригент проф. Георги Петков

НМУ „Любомир Пипков“ – София

12:00

Панчо Владигеров – „Хумореска“

Изпълнява: Йоан Вапцаров – пиано

НМУ „Любомир Пипков“ – София

Лозарска пиринска китка

Изпълняват: Александра Гребенарова и Симона Миткова

НМУ „Любомир Пипков“ – София

Тодор Попов – „Песен“

Изпълнява: Никол Серафимова – цигулка

На рояла: Злателина Коларова

НУМТИ „Добрин Петков” – Пловдив

Панчо Владигеров – „Стари дядо“

Изпълняват: Андриан Шарков и Любомир Шарков

На рояла: Ася Дончева - Василенко

НМУ „Любомир Пипков“ – София

Владимир Джамбазов – „33/8“

Изпълнява: Ангел Ялъчков – пиано

НМУ „Любомир Пипков“ – София

Филип Павлов – „Jolly Walk“

Изпълняват: Селестина Топич – флейта и Мартин Йовков – пиано

НУМТИ „Добрин Петков” – Пловдив

Георги Златев - Черкин – „Леле, Яно!“

Изпълнява: Божидар Кожухаров

На рояла: Ася Дончева - Василенко

НМУ „Любомир Пипков“ – София

Панчо Владигеров – Българска рапсодия „Вардар“

Изпълняват: Радослав Чалъков – цигулка и Йордан Тодоров – пиано

НУМТИ „Добрин Петков” – Пловдив

Георги Златев - Черкин – „Не трябва да мисля за тебе“

Изпълнява: Сандра Кордова

На рояла: Любен Илиев

НМУ „Любомир Пипков“ – София

Емил Наумов – „Пиеса“ из цикъла „Три пиеси за две цигулки и пиано”

Изпълняват: Ева - Фей МакГонегал – цигулка; Мишел Хачикян – цигулка и Любен Банев – пиано

НУМТИ „Добрин Петков” – Пловдив

Петко Стайнов – „Ръченица“ из танцова сюита „Тракийски танци”

Китка народни ритми – аранжимент Симеон Серафимов

Изпълняват: Ансамбъл ударни инструменти „Престо”: Александър Вичев; Ира Илиева; Аглея Канева; Антон Костадинов; Веселин Стефанов и Живко Иванов

НУМТИ „Добрин Петков” – Пловдив

13:00

Добри Христов – „Сивляна“

Изпълнява: Томас Томов

На рояла: Мария Русева

НМА „Проф. Панчо Владигеров“ – София

Панчо Владигеров – „Песен“

Изпълнява: Милана Кан – цигулка

НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“ – Бургас

Парашкев Хаджиев – „Една роза“

Изпълнява: Екатерина Кирчева

На рояла: Мария Русева

НМА „Проф. Панчо Владигеров“ – София

Панчо Владигеров – „Ариета”

Изпълнява: Сияна Михова – пиано

НУИ „Панайот Пипков“ – Плевен

Добри Христов – „Девойче“

Изпълнява: Мирела Тошкова

На рояла: Мария Русева

НМА „Проф. Панчо Владигеров“ – София

Теодор Караколев – „Няма”

Изпълнява: Радост Ценова – маримба

На рояла: Стефка Крумова

НУИ „Панайот Пипков“ – Плевен

Панчо Владигеров – „Песен за любимия“

Изпълнява: Антония Мутафова

НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“ – Бургас

Панчо Владигеров – „Перпетуум мобиле”

Изпълнява: Борил Марков – пиано

НУИ „Панайот Пипков“ – Плевен

Парашкев Хаджиев – „Гроздано моме“

Изпълнява: Красимир Миланов

На рояла: Ермила Секулинова - Швайцер

НМА „Проф. Панчо Владигеров“ – София

Петя Тончева – „Заплетени плетеници“

Изпълняват: Йоана Задикян – флейта; Гергана Паскалева – флейта; Мария Петкова – обой и Божана - Георгия Косева – обой

НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“ – Бургас

Панчо Владигеров – „Биляна платно белеше“

Изпълнява: Уей Уей

На рояла: Ермила Секулинова - Швайцер

НМА „Проф. Панчо Владигеров“ – София

Емил Ханджиев – „Пиеса за маримба”

Изпълнява: Марин Тотев – маримба

На рояла: Стефка Крумова

НУИ „Панайот Пипков“ – Плевен

Панчо Владигеров – „Кериното либе“

Изпълнява: Дамяна Цветкова

На рояла: Ермила Секулинова - Швайцер

НМА „Проф. Панчо Владигеров“ – София

Панчо Владигеров – „Прелюд“

Изпълнява: Жельо Тодоров – пиано

НУИ „Добри Христов“ – Варна

Парашкев Хаджиев – „Бре, Стояне“

Изпълнява: Ани Миланова

На рояла: Галина Апостолова

НМА „Проф. Панчо Владигеров“ – София

14:00

Димитър Ненов – „Миниатюри“

Изпълнява: Денислава Хаджиденева – пиано

НУИ „Добри Христов“ – Варна

Добри Христов – „Я разтуряй, Цвето моме“

Изпълнява: Си Мачи

На рояла: Галина Апостолова

НМА „Проф. Панчо Владигеров“ – София

Панчо Владигеров – „Ориенталски танц“

Изпълняват: София Чернишкова – пиано и Катрин Терзич – пиано

НМА „Проф. Панчо Владигеров“ – София

Александър Райчев – „Ария“

Изпълнява: Александрина Митева – виола

НМА „Проф. Панчо Владигеров“ – София

Росен Балкански – „Скерцо”

Изпълнява: Тео Николов – китара

НМА „Проф. Панчо Владигеров“ – София

Парашкев Хаджиев – „Къпината“

Георги Златев - Черкин – „Не трябва да мисля за тебе“

Изпълнява: Ивелина Рашкова

На рояла: Галина Апостолова

НМА „Проф. Панчо Владигеров“ – София

Владимир Джамбазов – „Пиеса”

Изпълнява: Христо Стоянов – контрабас

НМА „Проф. Панчо Владигеров“ – София

Елза Паносян – „Ще те накарам да се влюбиш“

Изпълнява: Аида Пипоян

На рояла: Галина Апостолова

НМА „Проф. Панчо Владигеров“ – София

Росен Балкански – „Токата”

Изпълнява: Георги Стойчев – китара

НМА „Проф. Панчо Владигеров“ – София

Панчо Владигеров – „Ситно Хоро”

Изпълнява: Антония Мирчева – флейта

На рояла: Николай Стоев

НМА „Проф. Панчо Владигеров“ – София

15:00

Йовчо Крушев – Сонатина

Allegro Moderato

Moderato

Quasi Rondino

Изпълняват: Ли Кунян – кларинет и Тун Ицан – пиано

НМА „Проф. Панчо Владигеров“ – София

Людмила Прокопова – „Друп“

Георги Златев - Черкин – „Един от двама ни“

Изпълнява: Димитрия Колева

На рояла: Боряна Ламбрева

НМА „Проф. Панчо Владигеров“ – София

Панчо Владигеров – „Вечерна песен”

Изпълнява: Кристиян Николов – флейта

На рояла: Светозара Тонева

НМА „Проф. Панчо Владигеров“ – София

Георги Златев - Черкин – „Очакване“

Парашкев Хаджиев – „Вълшебница“

Изпълнява: Анна Янкова

На рояла: Боряна Ламбрева

НМА „Проф. Панчо Владигеров“ – София

Дарина Дикова – „Игра“

Изпълняват: Йоана Дакова – цигулка; Гергана Едрева – виолончело и Дарина Дикова – пиано

НМА „Проф. Панчо Владигеров“ – София

Георги Златев - Черкин – „Пасторал”

Изпълнява: Яна Тодоровска – флейта

На рояла: Светозара Тонева

НМА „Проф. Панчо Владигеров“ – София

Михаела Колева – „Шест миниатюри за четири ръце” (премиера)

Изпълняват: Михаела Колева – пиано и Виктор Янакиев – пиано

НМА „Проф. Панчо Владигеров“ – София

Панчо Владигеров – „Ръченица”

Изпълняват: Георги Райчев – цигулка и Петър Дюлгеров – пиано

НМА „Проф. Панчо Владигеров“ – София

16:00

Георги Костов – „Поема”

Изпълнява: Галя Димитрова – тромпет

На рояла: Снежана Абрашева

НМА „Проф. Панчо Владигеров“ – София

Деметра - Анджалика Григорова – „Огнени стъпки”

Изпълнява: Деметра - Анджалика Григорова – маримба

НМА „Проф. Панчо Владигеров“ – София

Калина Андреева – „Виа Траяна“ за туба и пиано

Изпълнява: Радослав Дюлгеров – туба

На рояла: Снежана Абрашева – пиано

НМА „Проф. Панчо Владигеров“ – София

Ангел Заберски – „Елегия”

Изпълнява: Явор Кьосев – тромбон

На рояла: Снежана Абрашева

НМА „Проф. Панчо Владигеров“ – София

Веселин Стоянов – „Ноктюрно“ из „Три пиеси“

Изпълнява: Мария Миланова – пиано

НМА „Проф. Панчо Владигеров“ – София

Петър Христосков – „Фантазия”

Изпълнява: Пламена Манолакева – виолончело

НМА „Проф. Панчо Владигеров“ – София

Васил Иваники – „Отражения” по тема на Живко Василев (премиера)

Изпълнява: Петя Станева – пиано

НМА „Проф. Панчо Владигеров“ – София

Румен Бояджиев – „Вечерен валс“

Изпълнява: Екатерина Маринова – валдхорна

На рояла: Ангелина Дечева

НМА „Проф. Панчо Владигеров“ – София

Милчо Левиев – „Един детски ден“

Изпълнява: Николай Желязков – пиано

НМА „Проф. Панчо Владигеров“ – София

17:00

Йовчо Крушев – Сонатина

Изпълнява: Никола Николов – кларинет

На рояла: Огняна Соколова

НМА „Проф. Панчо Владигеров“ – София

Любомир Денев – „Биография на едно цвете“

Изпълнява: Йоана Георгиева

НМА „Проф. Панчо Владигеров“ – София

Панчо Владигеров – „Елегичен романс”

Изпълнява: Тодор Иванов – виолончело

На рояла: Николай Желязков

НМА „Проф. Панчо Владигеров“ – София

Веселин Стоянов – Прелюд из „Сюита за пиано“

Изпълнява: Георги Белчев

НМА „Проф. Панчо Владигеров“ – София

Георги Златев - Черкин – „Севдана”

Изпълняват: Велина Петкова – цигулка и Юске Хосака – пиано

НМА „Проф. Панчо Владигеров“ – София

Атанас Атанасов – Цикъл от три песни „Бих искала...“

„Не се поддавай на тъгата...“

„Не бързай да си тръгваш...“

„Бих искала да бъда...“

Изпълняват: Христина Трайкоска – сопран и Петя Станева – пиано

НМА „Проф. Панчо Владигеров“ – София

19:00 ч., зала "България"

Красимир Кюркчийски - “Адажио”

Красимир Тасков - Концерт за струнни:

II. Intermezzo - Arioso

III.Finale in modo di divertimento

Михаил Пеков - “Две пиеси за струнен оркестър”

Георги Златев - Черкин - “Севдана”

Изпълнява: Стоимен Пеев - цигулка

Г. Арнаудов - “Вратите на съня”

I. „Ти виждаш ли мечти, лица и пътища…“

II. „Животът не е сън“

III. „Любов, присвита в мойто тяло“

Добри Христов - “Ръченица” (“Мари моме”)

Добри Христов - “Тебе поем”

Марин Големинов - “Кресту твоему” и “Алелуя” за мъжки хор и оркестър

Емил Табаков - Пет български танца

II. Presto

IV. Moderato

V. Allegro molto

Изпълняват:

"Софийски солисти" с диригент: Константин Добройков

С участието на Национален филхармоничен хор