На 3 март посетете „Обичам българската музика!" в зала "България"

Традиционният музикален маратон "Обичам българската музика!" и тази година ще отвори вратите на зала "България". От 11 ч. до 18 ч. в камерна зала "България" ще имаме удоволствието да слушаме ученици от музикалните училища в страната и студенти от Националната музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" - София.
От 19 ч. на голямата сцена на зала "България", ще се представят Камерният ансамбъл "Софийски солисти" с диригент Константин Добройков и Националният филхармоничен хор.
Програмата по часове:
11:00
„Китка народни ритми“ – аранжимент за ударни инструменти –
Симеон Серафимов и Августина Серафимова
Изпълняват: Елина Карастоянова; Будин Карастоянов; Ангел Петков; Ярослав Кринский и Лина Романова
НМУ „Любомир Пипков“ – София
Димитър Ненов – „Гайда“
Изпълнява: Алеф Енев – пиано
НМУ „Любомир Пипков“ – София
Парашкев Хаджиев – „Шега“
Изпълнява: Богомила Кръстева – цигулка
На рояла: Венцислава Тодорова
НМУ „Любомир Пипков“ – София
Добри Палиев – „Пъстрата птичка“
Изпълнява: Кубрат Атанасов – ксилофон
На рояла: Антоанета Балабанова
НМУ „Любомир Пипков“ – София
Панчо Владигеров – „Хумореска“
Изпълнява: Мина Кирилова – флейта
На рояла: Георги Беломъжов
НМУ „Любомир Пипков“ – София
Марин Големинов – Соната за соло виолончело
Изпълнява: Наума Найман – виолончело
НМУ „Любомир Пипков“ – София
Зорница Петрова – Три пиеси из „Сюита за пиано“
Изпълнява: Филип Ставров – пиано
НМУ „Любомир Пипков“ – София
Ангел Добрев – „Крива нива“ за брас квинтет
Изпълняват: „Брадърс брас“ в състав: Цветомир Паунов – тромпет; Венцислав Борисов – тромпет; Виктор Теодосиев – валдхорна; Антон Орозки – цугтромбон и Николай Паунов – цугтромбон
НМУ „Любомир Пипков“ – София
„Узни ме Стано в 7/8“
Изпълнява: Стилиян Симеонов
Съпровод с гъдулка: Екатерина Трифонова
НМУ „Любомир Пипков“ – София
Ценко Минкин – „Песен” и „Ръченица“ из клавирния сборник „В памет на Петко Стайнов”
Изпълнява: Виктор Вичев – пиано
НУМТИ „Добрин Петков” – Пловдив
Филип Павлов – „Рондино“
Изпълнява: Алекс Стойнов – валдхорна
На рояла: Григор Яковчев
НМУ „Любомир Пипков“ – София
„Засвирили са Дойне“ – обработка Стефан Кънев
„Цъфнало цвеке“ – обработка Георги Петков
Изпълнява: Народен хор
Диригент проф. Георги Петков
НМУ „Любомир Пипков“ – София
12:00
Панчо Владигеров – „Хумореска“
Изпълнява: Йоан Вапцаров – пиано
НМУ „Любомир Пипков“ – София
Лозарска пиринска китка
Изпълняват: Александра Гребенарова и Симона Миткова
НМУ „Любомир Пипков“ – София
Тодор Попов – „Песен“
Изпълнява: Никол Серафимова – цигулка
На рояла: Злателина Коларова
НУМТИ „Добрин Петков” – Пловдив
Панчо Владигеров – „Стари дядо“
Изпълняват: Андриан Шарков и Любомир Шарков
На рояла: Ася Дончева - Василенко
НМУ „Любомир Пипков“ – София
Владимир Джамбазов – „33/8“
Изпълнява: Ангел Ялъчков – пиано
НМУ „Любомир Пипков“ – София
Филип Павлов – „Jolly Walk“
Изпълняват: Селестина Топич – флейта и Мартин Йовков – пиано
НУМТИ „Добрин Петков” – Пловдив
Георги Златев - Черкин – „Леле, Яно!“
Изпълнява: Божидар Кожухаров
На рояла: Ася Дончева - Василенко
НМУ „Любомир Пипков“ – София
Панчо Владигеров – Българска рапсодия „Вардар“
Изпълняват: Радослав Чалъков – цигулка и Йордан Тодоров – пиано
НУМТИ „Добрин Петков” – Пловдив
Георги Златев - Черкин – „Не трябва да мисля за тебе“
Изпълнява: Сандра Кордова
На рояла: Любен Илиев
НМУ „Любомир Пипков“ – София
Емил Наумов – „Пиеса“ из цикъла „Три пиеси за две цигулки и пиано”
Изпълняват: Ева - Фей МакГонегал – цигулка; Мишел Хачикян – цигулка и Любен Банев – пиано
НУМТИ „Добрин Петков” – Пловдив
Петко Стайнов – „Ръченица“ из танцова сюита „Тракийски танци”
Китка народни ритми – аранжимент Симеон Серафимов
Изпълняват: Ансамбъл ударни инструменти „Престо”: Александър Вичев; Ира Илиева; Аглея Канева; Антон Костадинов; Веселин Стефанов и Живко Иванов
НУМТИ „Добрин Петков” – Пловдив
13:00
Добри Христов – „Сивляна“
Изпълнява: Томас Томов
На рояла: Мария Русева
НМА „Проф. Панчо Владигеров“ – София
Панчо Владигеров – „Песен“
Изпълнява: Милана Кан – цигулка
НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“ – Бургас
Парашкев Хаджиев – „Една роза“
Изпълнява: Екатерина Кирчева
На рояла: Мария Русева
НМА „Проф. Панчо Владигеров“ – София
Панчо Владигеров – „Ариета”
Изпълнява: Сияна Михова – пиано
НУИ „Панайот Пипков“ – Плевен
Добри Христов – „Девойче“
Изпълнява: Мирела Тошкова
На рояла: Мария Русева
НМА „Проф. Панчо Владигеров“ – София
Теодор Караколев – „Няма”
Изпълнява: Радост Ценова – маримба
На рояла: Стефка Крумова
НУИ „Панайот Пипков“ – Плевен
Панчо Владигеров – „Песен за любимия“
Изпълнява: Антония Мутафова
НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“ – Бургас
Панчо Владигеров – „Перпетуум мобиле”
Изпълнява: Борил Марков – пиано
НУИ „Панайот Пипков“ – Плевен
Парашкев Хаджиев – „Гроздано моме“
Изпълнява: Красимир Миланов
На рояла: Ермила Секулинова - Швайцер
НМА „Проф. Панчо Владигеров“ – София
Петя Тончева – „Заплетени плетеници“
Изпълняват: Йоана Задикян – флейта; Гергана Паскалева – флейта; Мария Петкова – обой и Божана - Георгия Косева – обой
НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“ – Бургас
Панчо Владигеров – „Биляна платно белеше“
Изпълнява: Уей Уей
На рояла: Ермила Секулинова - Швайцер
НМА „Проф. Панчо Владигеров“ – София
Емил Ханджиев – „Пиеса за маримба”
Изпълнява: Марин Тотев – маримба
На рояла: Стефка Крумова
НУИ „Панайот Пипков“ – Плевен
Панчо Владигеров – „Кериното либе“
Изпълнява: Дамяна Цветкова
На рояла: Ермила Секулинова - Швайцер
НМА „Проф. Панчо Владигеров“ – София
Панчо Владигеров – „Прелюд“
Изпълнява: Жельо Тодоров – пиано
НУИ „Добри Христов“ – Варна
Парашкев Хаджиев – „Бре, Стояне“
Изпълнява: Ани Миланова
На рояла: Галина Апостолова
НМА „Проф. Панчо Владигеров“ – София
14:00
Димитър Ненов – „Миниатюри“
Изпълнява: Денислава Хаджиденева – пиано
НУИ „Добри Христов“ – Варна
Добри Христов – „Я разтуряй, Цвето моме“
Изпълнява: Си Мачи
На рояла: Галина Апостолова
НМА „Проф. Панчо Владигеров“ – София
Панчо Владигеров – „Ориенталски танц“
Изпълняват: София Чернишкова – пиано и Катрин Терзич – пиано
НМА „Проф. Панчо Владигеров“ – София
Александър Райчев – „Ария“
Изпълнява: Александрина Митева – виола
НМА „Проф. Панчо Владигеров“ – София
Росен Балкански – „Скерцо”
Изпълнява: Тео Николов – китара
НМА „Проф. Панчо Владигеров“ – София
Парашкев Хаджиев – „Къпината“
Георги Златев - Черкин – „Не трябва да мисля за тебе“
Изпълнява: Ивелина Рашкова
На рояла: Галина Апостолова
НМА „Проф. Панчо Владигеров“ – София
Владимир Джамбазов – „Пиеса”
Изпълнява: Христо Стоянов – контрабас
НМА „Проф. Панчо Владигеров“ – София
Елза Паносян – „Ще те накарам да се влюбиш“
Изпълнява: Аида Пипоян
На рояла: Галина Апостолова
НМА „Проф. Панчо Владигеров“ – София
Росен Балкански – „Токата”
Изпълнява: Георги Стойчев – китара
НМА „Проф. Панчо Владигеров“ – София
Панчо Владигеров – „Ситно Хоро”
Изпълнява: Антония Мирчева – флейта
На рояла: Николай Стоев
НМА „Проф. Панчо Владигеров“ – София
15:00
Йовчо Крушев – Сонатина
Allegro Moderato
Moderato
Quasi Rondino
Изпълняват: Ли Кунян – кларинет и Тун Ицан – пиано
НМА „Проф. Панчо Владигеров“ – София
Людмила Прокопова – „Друп“
Георги Златев - Черкин – „Един от двама ни“
Изпълнява: Димитрия Колева
На рояла: Боряна Ламбрева
НМА „Проф. Панчо Владигеров“ – София
Панчо Владигеров – „Вечерна песен”
Изпълнява: Кристиян Николов – флейта
На рояла: Светозара Тонева
НМА „Проф. Панчо Владигеров“ – София
Георги Златев - Черкин – „Очакване“
Парашкев Хаджиев – „Вълшебница“
Изпълнява: Анна Янкова
На рояла: Боряна Ламбрева
НМА „Проф. Панчо Владигеров“ – София
Дарина Дикова – „Игра“
Изпълняват: Йоана Дакова – цигулка; Гергана Едрева – виолончело и Дарина Дикова – пиано
НМА „Проф. Панчо Владигеров“ – София
Георги Златев - Черкин – „Пасторал”
Изпълнява: Яна Тодоровска – флейта
На рояла: Светозара Тонева
НМА „Проф. Панчо Владигеров“ – София
Михаела Колева – „Шест миниатюри за четири ръце” (премиера)
Изпълняват: Михаела Колева – пиано и Виктор Янакиев – пиано
НМА „Проф. Панчо Владигеров“ – София
Панчо Владигеров – „Ръченица”
Изпълняват: Георги Райчев – цигулка и Петър Дюлгеров – пиано
НМА „Проф. Панчо Владигеров“ – София
16:00
Георги Костов – „Поема”
Изпълнява: Галя Димитрова – тромпет
На рояла: Снежана Абрашева
НМА „Проф. Панчо Владигеров“ – София
Деметра - Анджалика Григорова – „Огнени стъпки”
Изпълнява: Деметра - Анджалика Григорова – маримба
НМА „Проф. Панчо Владигеров“ – София
Калина Андреева – „Виа Траяна“ за туба и пиано
Изпълнява: Радослав Дюлгеров – туба
На рояла: Снежана Абрашева – пиано
НМА „Проф. Панчо Владигеров“ – София
Ангел Заберски – „Елегия”
Изпълнява: Явор Кьосев – тромбон
На рояла: Снежана Абрашева
НМА „Проф. Панчо Владигеров“ – София
Веселин Стоянов – „Ноктюрно“ из „Три пиеси“
Изпълнява: Мария Миланова – пиано
НМА „Проф. Панчо Владигеров“ – София
Петър Христосков – „Фантазия”
Изпълнява: Пламена Манолакева – виолончело
НМА „Проф. Панчо Владигеров“ – София
Васил Иваники – „Отражения” по тема на Живко Василев (премиера)
Изпълнява: Петя Станева – пиано
НМА „Проф. Панчо Владигеров“ – София
Румен Бояджиев – „Вечерен валс“
Изпълнява: Екатерина Маринова – валдхорна
На рояла: Ангелина Дечева
НМА „Проф. Панчо Владигеров“ – София
Милчо Левиев – „Един детски ден“
Изпълнява: Николай Желязков – пиано
НМА „Проф. Панчо Владигеров“ – София
17:00
Йовчо Крушев – Сонатина
Изпълнява: Никола Николов – кларинет
На рояла: Огняна Соколова
НМА „Проф. Панчо Владигеров“ – София
Любомир Денев – „Биография на едно цвете“
Изпълнява: Йоана Георгиева
НМА „Проф. Панчо Владигеров“ – София
Панчо Владигеров – „Елегичен романс”
Изпълнява: Тодор Иванов – виолончело
На рояла: Николай Желязков
НМА „Проф. Панчо Владигеров“ – София
Веселин Стоянов – Прелюд из „Сюита за пиано“
Изпълнява: Георги Белчев
НМА „Проф. Панчо Владигеров“ – София
Георги Златев - Черкин – „Севдана”
Изпълняват: Велина Петкова – цигулка и Юске Хосака – пиано
НМА „Проф. Панчо Владигеров“ – София
Атанас Атанасов – Цикъл от три песни „Бих искала...“
„Не се поддавай на тъгата...“
„Не бързай да си тръгваш...“
„Бих искала да бъда...“
Изпълняват: Христина Трайкоска – сопран и Петя Станева – пиано
НМА „Проф. Панчо Владигеров“ – София
19:00 ч., зала "България"
Красимир Кюркчийски - “Адажио”
Красимир Тасков - Концерт за струнни:
II. Intermezzo - Arioso
III.Finale in modo di divertimento
Михаил Пеков - “Две пиеси за струнен оркестър”
Георги Златев - Черкин - “Севдана”
Изпълнява: Стоимен Пеев - цигулка
Г. Арнаудов - “Вратите на съня”
I. „Ти виждаш ли мечти, лица и пътища…“
II. „Животът не е сън“
III. „Любов, присвита в мойто тяло“
Добри Христов - “Ръченица” (“Мари моме”)
Добри Христов - “Тебе поем”
Марин Големинов - “Кресту твоему” и “Алелуя” за мъжки хор и оркестър
Емил Табаков - Пет български танца
II. Presto
IV. Moderato
V. Allegro molto
Изпълняват:
"Софийски солисти" с диригент: Константин Добройков
С участието на Национален филхармоничен хор