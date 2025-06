Новият спектакъл на Коста Каракашян ще бъде представен като премиера на One Dance Festival

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Коста Каракашян, разположено в звуковия файл под главната снимка!

INSERT COIN / PLAYER ONE на Коста Каракашян е част от финалната седмица на One Dance Festival 2025. На 6 юни от 19.30ч. във Военен клуб – Пловдив ще се състои премиерата на INSERT COIN / PLAYER ONE – най-новия спектакъл на хореографа и режисьор Коста Каракашян. Представлението е част от финалната седмица на One Dance Festival 2025 и е съвместна продукция между фестивала и Karakashyan & Artists. INSERT COIN / PLAYER ONE е имърсив спектакъл – игра между реалния и дигиталния свят.

Четирима танцьори се движат между застинала неподвижност и експлозивна енергия, вдъхновени от хаоса на бойните видеоигри. Публиката се превръща в активен участник, като чрез своите избори направлява действията и взаимодействията между героите – съюзници, противници или съдии. Сцената се трансформира в дигитална платформа на живо, изпълнена с NPC персонажи, мисии и ехо от онлайн пространството. Футуристичните костюми и светещи аксесоари засилват усещането за сблъсък между човешкото и виртуалното, между аватара и реалността.

Снимка: Борис Урумов/ Studio Karakashyan/One Dance Festival

За автора

Коста Каракашян е режисьор, хореограф, продуцент и писател. Завършва съвременен танц в Колумбийския университет в Ню Йорк и магистратура по „Права на човека и демократизация“ във Венеция. Работата му съчетава танц, кино и образование, с фокус върху емпатията и социалната ангажираност. Представян е в The New Yorker, The Guardian, NOWNESS, ELLE, както и на сцени в Европа, Азия и Северна Америка. След участие в Dancing with the Stars Vietnam, Каракашян основава мултидисциплинарната компания Karakashyan & Artists. Сред нейните значими проекти са КУХНЯ (Нощ на театрите 2024) и Последният залез – екологично-сценичен пърформанс, реализиран в сътрудничество с Гьоте-институт, Greenpeace и Международното биенале на хумора и сатирата в Габрово. Каракашян е отличен от Berlinale Talents 2024 и Forbes 30 под 30 Европа в категория „Изкуство и култура“, и е член на Европейската филмова академия.