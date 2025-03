Новият проект на Калоян Куманов съчетава класика, джаз и прогресив рок

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с акордеониста Калоян Куманов, разположенао в звуковия файл под главната снимка!

Калоян Куманов е първият музикант, който свири прогресив рок с акордеон. Стоян Янкулов – Стунджи, Мирослав Иванов, Радослав Славчев – Riverman и Мирослав Иванов са част от „Ингвиняда“.

Калоян Куманов ще е единствения българин в състава на Barcelona Gipsy balKan Orchestrа, които ще бъдат в България през октомври.

След интензивна година, изпълнена с творчески успехи, Калоян Куманов отново постави България на международната музикална карта. Виртуозният музикант издава новия си сингъл „Ингвиняда“, повлиян от енергията на прогресив рока. Композицията „Ингвиняда“ е вдъхновена от майстора на китарата Ингви Малмстийн, известен със своя неокласически стил на свирене в хеви метъла. Използвайки части от няколко негови произведения, както и музика от гръцкия музикант Панос Арванитис, българинът Калоян Куманов добавя и своя индивидуален почерк на музициране, за да създаде „Ингвиняда“.

„Никой никъде не е свирил музиката на Ингви на акордеон до момента. Аз съм първият музикант в света, който свири прогресив рок на акордеон. Утвърден съм вече в този стил.“, категоричен е музикантът.

Уменията му впечатляват и самия Ингви Малмстийн, който след като чува „Ингвиняда“ на Калоян Куманов възкликва:- „Поздравления за това момче! Той е различен!“